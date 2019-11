Erisy Watt da Bacchus, porta la tradizione folk

La Spezia - Venerdì 8 novembre alle 21,30 arriva all'osteria Bacchus ecco Erisy Watt. Nata a Nashville e cresciuta in Oregon, Erisy è stata definita come una creatura a metà tra Joni Mitchell e Norah Jones in grado di calare la tradizione folk nel mondo contemporaneo. In questo tour in versione trio, la band ci regalerà performances intense e spirituali, i lunghi viaggi in Thailandia e Indonesia di Erisy hanno ispirato il senso di libertà che trasuda dalle sue canzoni, veri inni ad uno stile di vita connesso con il lato più selvaggio della natura.