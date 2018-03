Enrico Imberciadori espone al LAS

La Spezia - Inaugura il 9 marzo alle ore 17, presso la sala espositiva del Liceo Artistico Cardarelli di La spezia, la mostra di Enrico Imberciadori 'La buona pratica'. Questa mostra attraversa diacronicamente tutto il lungo percorso di Enrico Imberciadori, nato nel 1937 alla Spezia dove vive e opera. Da un lato, nei vari periodi si rispecchiano puntualmente le tendenze prevalenti a livello europeo, dall'informale al realismo sociale alle tecniche sperimentali dei decenni recenti; dall'altro le variazioni tematiche sono riassorbite da una continuità stilistica fondata su una sorvegliata spontaneità e su una rettitudine dello spirito che traspare da tutti i lavori. L'apparente semplicità delle composizioni è smentita dal rincorrersi di particolari eccentrici e prospettive sghembe, sottili spiazzamenti realizzati con soave leggerezza. Si rinvengono mille e nessun riferimento, all'insegna dello scherzo giocoso e pensoso allo stesso tempo: Chagall, Picasso, Derain, Klee; Sironi, Gentilini, Rotella... E varia è anche la tecnica, quasi sempre mista, che va dall'aggrumarsi denso dei colori al segno netto e scandito delle belle xilografie. Restano costanti la fedeltà alle immagini paesistiche della sua città, della Val di Vara e Val di Magra e l’interesse per le problematiche umane, sociali, ambientali del nostro tempo.



Enrico Imberciadori è stato Segretario provinciale del Sindacato Artisti FIDA-CISL dal 1979 all’81, presidente dell’UCAI della Spezia dal 1989 al 2007 ed attualmente fa parte del Consiglio Direttivo Nazionale dell’UCAI ed è membro della Commissione d’Arte Sacra per la Diocesi della Spezia. Nel 2013 ha ricevuto l'onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per la sua attività artistica.

L’antologica del Professor Imberciadori vedrà l'intervento degli allievi del Liceo Musicale Cardarelli. Il brano scelto è l’aria “Se l’aura spira tutta vezzosa” di Girolamo Frescobaldi (organista del serenissimo Gran Duca di Toscana, Ferrara 1583 Roma 1644). Questa tipologia di brani veniva scritta in modo tale che fosse eseguibile da molte varietà di organici strumentali. Per il nostro appuntamento sentiremo un esecuzione per soprano, due violini e basso continuo: Eloisa Iori III M Soprano, Francesca Cozzani III M Primo Violino, Elisa Cavallini III M Secondo Violino, Marta Viola III M Contrabbasso. Si ringraziano i docenti F.Coppelli violino, E.Prosperi canto, D.Grandi contrabbasso.