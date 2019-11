English Movie: al via la rassegna film in lingua originale

La Spezia - Buone notizie per anglofoni e cinefili doc: torna la rassegna del cinema "Il Nuovo" della Spezia dedicata ai film in lingua inglese (sottotitolati in italiano). Ecco le pellicole più importanti della stagione che non potete assolutamente perdere. Lunedi 18 (alle 15.15), Martedi 19 (alle 18), Mercoledi 20 Novembre (alle 18) "C'era una Volta Hollywood" di Quentin Tarantino. Lunedi 25, Martedi 26, Mercoledi 27 Novembre "Joker", a seguire i primi film di dicembre sarano "Downton Abbt" e "Yesterday", "Vertigo La Donna Che Visse due Volte" (restaurato in 4k). Una rassegna che comprende film importanti, vederli in lingua originale sarà un’esperienza toccante. E ogni anno, il cartellone, incrementa sempre più il numero dei partecipanti: un’idea vincente che ha dato, nel corso degli anni, i risultati sperati. Un’iniziativa che, nella sua semplicità, è carica di significato, oltre che innovativa. Viene realizzata in un cinema storico che resiste anche per promuovere film di grande spessore culturale. Ed è un’opportunità per la città, anche per ripassare l’inglese.