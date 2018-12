Empathia sale al secondo piano e presenta "Wonder Hell" con la musica di Bud Lee

La Spezia - Una location inusuale, con tanto di musica. Questo è lo stile scelto da Alessandra Pannone e Luca Nardi per la presentazione della capsule collection "Wonder Hell" del nuovo brand di abbigliamento Empathia.

L'appuntamento è per venerdì 21, dalle 18 alle 21, al secondo piano di Via Fratelli Rosselli 54 (suonare al campanello "Empathia"). A creare l'atmosfera saranno i dischi di Dj Bud Lee.

La collezione rimarrà visibile tutti i giorni sino al 6 gennaio.



Il marchio

Empathia è un brand emergente fondato da Alessandra Pannone e Luca Nardi, che presta attenzione ai dettagli urbani, alle persone e ad usi e costumi tradizionali orientali, estrapolando caratteristiche interessanti e intriganti.

La cultura orientale si fonde con il mondo urbano occidentale creando un mix che darà vita ad un prodotto innovativo e giovanile. Chiunque si avvicinerà per la prima volta non lo lascerà più, creando un legame autentico con il brand.

Empathia entra in sintonia con il pubblico rendendolo parte integrante del proprio mondo, al punto da sentire e comprendere a fondo sentimenti e stati d’animo, in una sorta di scambio emozionale destinato a rafforzare e consolidare stima reciproca.