Emozioni a colori, i laboratori di arteterapia in mostra al Camec

La Spezia - Mercoledì 29 maggio alle 16, nell’auditorium del CAMeC, si aprirà la mostra “Emozioni a colori. Percorsi tra estetica e esperienza emotiva”, che conclude il Progetto di Arteterapia 2018-2019 di ASL 5 Spezzino realizzato in collaborazione con il CAMeC - Centro Arte Moderna e Contemporanea della Spezia, la Cooperativa sociale Lindbergh e “Progetto Accanto”.



Il percorso di Arteterapia, alla sua nona edizione, è ormai diventato un importante appuntamento per la cultura cittadina e testimonia come l’arte possa divenire un potente strumento di inclusione sociale. La rassegna sarà visitabile fino al 16 giugno e sarà inaugurata alla presenza del Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e Marzia Ratti, direttore Servizi Culturali, di Marco Santilli, responsabile Dipartimento Cure Primarie e Attività Distrettuali e Maria Alessandra Massei, direttore Socio Sanitario, di ASL 5. Illustreranno il progetto nella sua articolazione operativa Daniela Binelli e Patrizia Drovandi - ASL 5 Spezzino, Chiara Armani con Francesca Ambrosi- Cooperativa Lindbergh, per il CAMeC Cristiana Maucci, responsabile del dipartimento didattico e Eleonora Acerbi, conservatore.

Hanno partecipato, oltre agli utenti del C.T.D. di ASL 5 di Gaggiola, otto ragazzi in carico alla SS Disabili, per i quali l'esperienza è stata resa possibile grazie all'erogazione dei fondi regionali per i Progetti di Vita Indipendente, e tre studenti delle scuole superiori che hanno potuto fruire dell’esperienza mediante uno dei dispositivi del Progetto Accanto. Da quest’anno il progetto è stato ulteriormente arricchito dalla presenza di tre allieve del I.I.S.S. “Chiodo”, che attraverso l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, hanno affiancato gli operatori mettendosi in gioco per la prima volta, sperimentando al tempo stesso tecniche artistiche e relazionali.



Il lavoro laboratoriale ha tratto ispirazione dai contenuti di più esposizioni in corso al CAMeC, cogliendo l'aspetto emotivo dell'uso dei colori nelle tinte vivaci di Pietro Bellani, nel tratto semplice ed espressivo di Lindsay Kemp, nella magica cromia dei paesaggi ‘mentali’ di Roberto Braida, nell’immaginario variegato di Aldo Mondino.

Attraverso la sperimentazione di differenti stili e tecniche, I partecipanti si sono messi alla prova in un percorso di espressione artistica in cui il colore è stato lo strumento necessario a evocare e rivelare sentimenti ed emozioni celati.



Il percorso laboratoriale è stato condotto da Daniela Binelli e Patrizia Drovandi - ASL 5 Spezzino e Chiara Armani e Francesca Ambrosi- Cooperativa Lindbergh, con il supporto, per il CAMeC, di Cristiana Maucci e Eleonora Acerbi.

Questi i partecipanti: Elisabetta Babbini, Chiara Bancone, Mario Benvenuto, Diego Carassale, Maria Elisabeth De La Cruz Paredes, Marcella De Simone, Manuel Ferrari, Emiliano Geranio, Mirca Lorenzani, Matteo Macci, Philip Mehemed, Francesco Nieri, Jessica Pini, Alessandro Pompei, Marco Scorsone, Luigi Susino, Luca Tedeschi, Serena Triacca, Serena Zappelli, Giovanni Zanetti.

Hanno collaborato, in alternanza scuola-lavoro, Noemi Amalfitano, Chiara Fontanelli, Arianna Lertora, Gezim Sulcaj, allievi dell’I.I.S.S. “Einaudi Chiodo”, con le insegnanti Annamaria Cantù e Michela Marzullo. Elisa Tognocchi ha seguito l’assistenza.