Emergenza sanitaria Covid19, chiudono anche i cinema

La Spezia - Con il nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanato questa mattina all’alba, acquisiti i pareri dei Ministeri coinvolti e dei Presidenti delle Regioni interessate dall’emergenza, con effetto da domenica 8 marzo a venerdì 3 aprile, compresi su tutto il territorio nazionale “Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato” (art. 2 lettera b). Ne consegue la chiusura immediata dall'8 marzo di tutti i cinema italiani. Inoltre è disposta la sospensione di ogni attività anche per musei, luoghi di cultura, pub, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilabili (art. 2 lettere c, d). Sono consentite le attività di ristorazione e dei bar, con obbligo a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione (art. 2 lettera e).