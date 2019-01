Egittologia al San Giorgio per tutti i giovedì di gennaio

La Spezia - Il Museo del Castello dedica il mese di gennaio all’Egitto Antico. Tutti i giovedì di gennaio, 10, 17, 24 e 31 dalle 16.30 alle 18, il Prof. Giacomo Cavillier, direttore del Centro Studi di Egittologia e Civiltà Copta "J.F.Champollion", presidente dell'Accademia Egizia di Genova, terrà lezioni per fare conoscere o approfondire tematiche specifiche di questo affascinante popolo. Il seminario dal titolo “Il labirinto di Amenemhat" è dedicato alla genesi e sviluppo dei complessi piramidali del Medio Regno e, in particolare, al concetto di "labirinto" associato alle piramidi dei sovrani della XII dinastia.



Il labirinto del faraone Amenemhat, come lo definì lo scopritore, l'archeologo inglese Petrie agli inizi del secolo scorso, è in realtà un simbolo architettonico e magico-rituale della rinascita ed immortalità del sovrano che emerge dal vorticoso flusso delle acque primordiali del Nun.



Durante il seminario saranno letti passi tratti dai testi dell'aldilà e fornite nozioni sulla magia funeraria del Medio Regno. Necessaria l’iscrizione al costo di 20 euro in totale per tutte le lezioni. Info: Museo del Castello di San Giorgio, via XXVII Marzo, La Spezia. Tel. 0187751142 mail: museo.sangiorgio@comune.sp.it; sito internet : museodelcastello@spezianet.it