Egitto e misteri, nuovo appuntamento con l'associazione Archeosofica

La Spezia - Il mito di Iside e Osiride è uno dei miti più antichi della storia d’Egitto e dell’umanità intera: la sua origine non è rintracciabile, in quanto si perde nella notte dei tempi, e si è mantenuto intatto per millenni, diffondendosi in tutto il bacino del Mediterraneo, con la celebrazione dei Misteri ad esso legati. Questa storia immortale ha forgiato la mentalità e la cultura egiziana e non solo, ponendosi, sin dall’inizio, come uno dei pilastri fondamentali sui quali si fondava la profonda conoscenza del segreto che unisce l’uomo e il Creatore.



L'appuntamento è per giovedì 24 ottobre, alle 21, presso la sede dell'Associazione Archeosofica (via Crispi 99). Ingresso libero.