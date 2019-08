Ecco la notte dei fuochi d’artificio sul tetto del castello

La Spezia - Domenica 4 agosto il castello di San Giorgio presenta la "Notte dei fuochi d’artificio", apertura straordinaria in occasione dello spettacolo pirotecnico del Palio del Golfo. L’ingresso è possibile al costo di € 5,00 per gli adulti, € 2,50 per i bambini fino ai dodici anni. A partire dalle 20.30 si potrà entrare a visitare il Museo Archeologico e in seguito apprezzare sulle terrazze panoramiche lo spettacolo dei fuochi d’artificio comodamente seduto. Si informa che gli ascensori che collegano il castello con via del Prione saranno in funzione fino a mezzanotte. Info: museo del castello San Giorgio, via XXVII marzo, tel.0187751142; e-mail: sangiorgio@laspeziaculutura.it. Non è necessario prenotare.