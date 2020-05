Ecco l'Ep di Mondocane!, il progetto di Bassano e Bertagna

La Spezia - Mondocane! È un progetto musicale nato dall'incontro di Luca Bassano – voce e chitarra – e Davide Bertagna – Synth e programmazioni – già nucleo centrale della indie rock band spezzina Desad.

Dall'eredità di questa esperienza, Bertagna e Bassano hanno iniziato a comporre musica che fosse la sintesi delle proprie sensibilità artistiche, maggiormente elettronica quella di Davide e rock oriented quella di Luca. Il risultato è un EP omonimo di 5 canzoni, in cui synth pop, rock e cantautorato, si rincorrono circolarmente. Nei progetti della band, “mondocane!” avrebbe dovuto uscire il 21 marzo accompagnato da un video ufficiale e da un concerto di presentazione ma l'emergenza Covid 19 ha di fatto bloccato questo programma.

Mondocane! hanno però deciso di non attendere oltre è licenziato uscire, tra il 22 aprile e il 1 maggio, due estratti dell'EP sui canali social ufficiali della band: Fernando, accompagnato da un video “Quarantena mode”, data l'impossibilità di realizzarne uno ufficiale e Flash Back Triple Delay, in official audio. I riscontri, nonostante le limitazioni comprensibili, sono stati ottimi e il 18 maggio, l'EP “mondocane!” sarà disponibile sulle principali piattaforme streaming e download, prodotto dall'etichetta indipendente B.S.P – Blat Sound Production. In programma anche un uscita su supporto vinile.





Le canzoni dell'EP sono state scritte, arrangiate e suonate dal duo Bertagna – Bassano presso il Phone Andy Studio e masterizzate da David Campanini. Fondamentale per il risultato finale, la collaborazione di Paolo Mirabelli che ha suonato tutte le linee di basso.

Il desiderio più grande della band è quello di suonare il materiale in live set e la speranza è che questo sia presto fattibile. In attesa mondocane! cerca di essere il più attivo possibile sui social ed è in preparazione un live da trasmettere in streaming.



