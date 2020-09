E' uscito il nuovo singolo di Luca Benedetto "Wonder starts here"

La Spezia - E' da oggi disponibile su Spotify e nei principali store online "Wonder starts here", il primo singolo del cantautore Luca Benedetto che anticipa l'EP "Officine del Porto", in uscita quest'inverno.

Con quest'opera prima, il musicista spezzino presenta una propria visione della musica d'autore contemporanea che affonda le sue radici nella musica d'oltreoceano anni 70 e nel cantautorato italiano.

Il singolo contiene, al "lato A" (che dà il titolo alla pubblicazione discografica), un rock con influenze psichedeliche e, al "lato B" (Confonde l'orizzonte) una ballata per chitarra e voce. Prodotto da GEKO e distribuito da Record Union. Registrato a Canteen Studios (La Spezia).



Compositore, Musicista, Sound Designer, Luca Benedetto è diplomato in basso elettrico presso l’accademia C.P.M. (Centro Professione Musica) di Milano sotto il M° Dino D’Autorio, porta avanti, parallelamente allo studio dello strumento, studi di composizione musicale e sound design con alcuni importanti compositori e sound designer (F. Mussida, A. Nicoli, F. Bardi, H. Zimmer, D. Williams).

Ha collaborato e preso parte a progetti con artisti quali Gabriele Salvatores (Regista Premio Oscar), Ezio Bosso (candidato David di Donatello), Federico De’ Robertis (candidato David di Donatello), Franco Mussida (PFM), Boban Pesov, Andrea Narsi, Raffaele d’Ambrosio, Emiliano Bagnato, Riccardo Borghetti.



Grazie alla vittoria di un contest indetto da Rai Cinema, 01 Distribution e Radio Deejay, ha preso parte alla colonna sonora del film “Il Ragazzo Invisibile” (Indigo Film), vincitore dell’European Film Academy Award per la categoria Young Audience. Finalista dei concorsi 1MNEXT e Genova per Voi.

Per la regia di A. Narsi e R. D’Ambrosio si è occupato della composizione della colonna sonora del film “Le Kiss Noir” e degli arrangiamenti dei musical “Across the Universe” e “Kashmir” (ACTMB).



Si è altresì occupato della composizione e del sound design di progetti quali “Christmas Time” (per il canale YT Boban Pesov), “Barilla Pasta World Championship” (Presentazione video finalista), “Faction Border” (Reportage), “Dica ai suoi che Possono Spararmi” (Video-presentazione del Libro inchiesta).