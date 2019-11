E' uscito "Assenza", primo singolo degli spezzini Marecomio

La Spezia - E' uscito oggi su tutte le piattaforme digitali “Assenza” il primo singolo dei Marecomio, band spezzina composta da Irene Lippolis, Riccardo Lucchini, Deborah Deste, Francesco Baldini e Martino Corli. Formazione che è il risultato delle influenze musicali di ciascuno dei cinque artisti che nel giro di pochi mesi hanno dato un'identità al gruppo e al primo pezzo – registrato nello studio Media Wave di Massa – punto di partenza di una produzione che presto avrà altri capitoli.



Come nasce il progetto Marecomio?

“Alcuni di noi si conoscevano già, io (Irene) e Riccardo eravamo compagni di banco alle medie mentre con Riccardo suonavamo insieme già parecchi anni fa. Deborah mi è stata presentata da un amico comune ed è stata lei a suggerire Francesco come batterista. La sintonia fra noi è stata praticamente immediata”.



Il nome del gruppo invece da cosa deriva?

“Nasce sostanzialmente dall'esigenza di unire il senso di libertà e spensieratezza che genera il nostro mare, alla sensazione di prigionia causata da un attacco di panico. In fondo il nostro nome racconta molto di noi e in generale della nostra generazione”.



Sensazioni riscontrabili anche nel vostro singolo d'esordio

“Si, “Assenza” è un brano molto personale ed introspettivo che parla della sensazione di smarrimento che si crea quando una persona, che per noi è un punto di riferimento, viene come svuotata della propria personalità per cause più grandi di lei, permanenti e non. E' un brano melanconico”.



Dal punto di vista musicale come inquadrereste il vostro stile?

“Non abbiamo un'impostazione particolare verso un genere ben definito. Ognuno di noi si è approcciato a questo progetto portando il proprio background musicale. Per questo nei nostri pezzi si possono trovare diverse influenze, dal trip hop alla new wave, dal rap al funk. Vorremmo cercare di non rimanere all'interno di uno stile predefinito”.



Cosa sta ispirando invece la realizzazione dei nuovi brani?

“Questo primo singolo con la sua presa di coscienza di un'assenza e del senso di smarrimento che ne consegue, è un po' il punto di partenza di un percorso di rinascita interiore che sarà il filo conduttore dei prossimi lavori. Vorremmo riuscire a creare un contatto empatico con chi ci ascolta anche perché per quanto possa essere per molti difficile ammetterlo ne abbiamo tutti bisogno”.



L'uscita del singolo rappresenta un bel punto di partenza, cosa avete in programma per i prossimi mesi?

“Continueremo a lavorare al nostro primo album per il quale abbiamo già pronti diversi pezzi che sveleremo un po' alla volta. Sicuramente ci dedicheremo all'attività live e probabilmente alla realizzazione di un video”.



Dove è possibile ascoltarvi e 'trovarvi' oggi?

“Il brano è presente sulle piattaforme Spotify, iTunes, Amazon Music e in tutti i principali digital store. Per rimanere aggiornati su tutte le nostre attività è possibile seguirci su Instagram (@marecomio__) oppure sulla nostra pagina Facebook”.