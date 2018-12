E' il giorno di Icaro, i disegni di Lucia Lamacchia in mostra allo Spazio 32

La Spezia - Inaugura questo pomeriggio a partire dalle 18.30 allo Spazio 32 la mostra “Icaro” dell’illustratrice e grafica Lucia Lamacchia, nell’ambito del progetto “ON/OFF”, pensato per promuovere le attività di artisti e pensatori legati al territorio. In esposizione 25 disegni sul tema del volo, più in particolare sulla caduta di chi, o di che cosa, si è avvicinato alla luce. A essere ritratti sono altrettante figure o oggetti in caduta libera, che prendono spunto da Icaro, il figlio di Dedalo, l’eroe-ragazzo della mitologia greca che in volo si avvicinò troppo al sole e per questo cadde e morì: da personaggi umani, come Nadia Comaneci, la ginnasta rumena, campionessa olimpica negli anni Settanta, disegnata durante un volo acrobatico, a oggetti di tutti i giorni come una lattina di Coca Cola o un palloncino gonfiabile, fino ad animali come un cane, un gatto, un corvo. I 25 lavori di Lamacchia si distinguono così per la leggerezza aerea e la delicatezza e impalpabilità del tratto, in una costante ricerca della rappresentazione del vuoto e dell’identificazione di un involucro che lo delimiti e ce lo faccia percepire.



"L’idea dei disegni nasce da una ricerca avviata nel 2010 per la mia tesi di laurea in communication design dal titolo Vacuum: il manifesto della sintesi tra forma e contenuto, nella quale sostengo che è grazie all’assenza (quello che non c’è) che si crea la funzione. Icaro vuole essere un’esortazione a lasciarsi andare, a correre il rischio di sentirsi liberi e provare il piacere, anche fosse solo per una volta, di conoscere la propria luce" - ha spiegato l'artista, che sarà presente alla cerimonia inaugurale. Barlettana di nascita, ha vissuto fra Ravenna, Firenze e Milano. Art director, grafica e illustratrice, da diversi anni si è stabilita alla Spezia. Esordisce lavorando come grafica e art director per F.C.Internazionale a Milano, affiancando Roberto Carra per Oliviero Toscani. Il suo portfolio viene selezionato da Fabrica, centro di ricerca Benetton, e un suo progetto dal dipartimento in Arti e nuove tecnlogie, M-Node (NABA/Planetary-Collegium). Nel 2016 lavora per Radio24 e collabora all’allestimento di eventi per il quotidiano Il Sole 24 Ore. In occasione del Salone del Mobile 2017 cura per Ron Gilad, direttore creativo di Danese Milano - Artemide, il nuovo catalogo storico illustrato. Il progetto è stato selezionato nel 2018 da ABC Aiap Book Community, esposizione dei migliori progetti di grafica editoriale. Tra gli ultimi lavori il catalogo La Sala Polene, edito da Brain, per il Museo Tecnico Navale della Marina Militare della Spezia.



Il progetto di Spazio 32 “ON/OFF”, a cura della giornalista Benedetta Marietti, è dedicato a idee nate da artisti, sognatori e visionari legati alla provincia della Spezia e/o alla Lunigiana. Per presentare la propria idea per Spazio 32 è disponibile un apposito modulo sul sito www.spazio32.it. Tutte le proposte, che possono riguardare mostre temporanee, eventi flash e altre iniziative dinamiche che si svolgeranno in parallelo alla programmazione annuale, devono presentare un nesso con il territorio per la provenienza dell’autore o per le tematiche affrontate. Particolare riguardo viene dato alle iniziative proposte da soggetti under 32, in linea con la vocazione di Spazio 32 come centro culturale dedicato soprattutto alle nuove generazioni. Per informazioni: tel. 0187 772339 - spazio32@fondazionecarispezia.it - Facebook, Instagram (@spazio32).