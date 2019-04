Due giorni di musei a misura di famiglia

Sabato e domenica arriva "Kid Pass Days": laboratori gratuiti al Camec, Lia, San Giorgio, Etnografico, Sigillo e Palazzina delle Arti.

La Spezia - Sabato 4 e domenica 5 maggio i Musei Civici della Spezia proporranno laboratori gratuiti per famiglie nell’ambito del progetto “Kid Pass Days!”, la più importante maratona italiana di attività ed eventi family-friendly. I Kid Pass Days sono il maggiore programma di attività a misura di bambini d’Italia con lo scopo di diffondere sempre più l’accessibilità e l’accoglienza a loro rivolta nel nostro Paese.

Nell’occasione, i partecipanti potranno scegliere di aderire a un solo laboratorio o immergersi in un avvincente itinerario che li condurrà da un museo all’altro; infatti abbiamo cercato di non sovrapporre gli orari dei laboratori e di lasciare il tempo di spostarsi in tutti i musei per fare un’esperienza quanto mai varia e divertente. I laboratori ideati dai conservatori dei Musei saranno tenuti dagli operatori didattici della Coop Zoe.





Ecco il programma completo:



Sabato 4 maggio 2019

CAMeC (Centro Arte Moderna e Contemporanea)



dalle ore 15.30 alle 16.30

Invasioni creative

Genitori e bambini insieme al CAMeC. I partecipanti sceglieranno un’opera alla quale ispirarsi per lavorare insieme e realizzare un elaborato da esporre al CAMeC invadendo le pareti del centro con la propria creatività. Un’occasione da non perdere per scoprire insieme l’arte contemporanea in un’ottica family friendly







Museo del Castello (Via XXVII Marzo)

dalle ore 16.45 alle ore 17.45

Giochiamo con gli antichi Egizi

Un’occasione in cui ci si potrà divertire con i “giochi da tavolo” degli antichi Egizi: il gioco del serpente e il senet. Si potrà poi realizzare un personale gioco del serpente da portare a casa per continuare a giocare! Al termine si creeranno tatuaggi con simboli magici e amuleti.





Museo Etnografico (Via Prione 156)

dalle ore 18 alle ore 19

RiciclARTE

Insieme parleremo di come l’inquinamento sta apportando numerosi danni alla Terra, mettendo a rischio numerose specie viventi (compreso l’uomo) e poi realizzeremo personali manufatti usando la nostra fantasia e i materiali di riciclo più disparati!





Domenica 5 maggio 2019

Museo Lia (Via del Prione 234)

dalle ore 15,30 alle ore 16.30

Caccia al Tesoro nelle sale del Museo





Museo del Sigillo (Via del Prione 234)

dalle ore 16.30 alle ore 17.30

Il misterioso monsieur J. F.

In occasione del 5 maggio divertiamoci a realizzare il diorama di uno scorcio del nostro Golfo al tempo di Bonaparte. Ci farà da guida un ufficiale pagatore della Marina napoleonica qui alla Spezia, monsieur J.F., di cui conosciamo solamente le iniziali incise su uno dei più interessanti sigilli del Museo.





Palazzina delle Arti (Via Prione 234)

dalle ore 17.30 alle ore 18.30

Matrice, inchiostro, torchio: alla scoperta dell’incisione

La prima fase del laboratorio sarà dedicata ad una spiegazione teorica sulle molteplici tecniche di incisione utilizzate dal Medioevo ai giorni nostri. I partecipanti si avvicineranno così in maniera più stimolante ai materiali, agli strumenti e alle tecniche che sono all’origine delle stampe e delle matrici incise. Nella seconda fase sperimenteranno direttamente la preparazione e realizzazione di una matrice in legno e le successive fasi di inchiostratura e prova di stampa al torchio.