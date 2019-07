Due danzatori solisti dello Junior Golfo dei Poeti Danza ospiti del SAFest di Udine

La Spezia - Dal 7 all’11 di luglio si svolge a Udine la Summer Academy Festival presso l’Accademia civica d’Arte Drammatica Nico Pepe organizzata in collaborazione con Arearea unica Compagnia di danza contemporanea del Friuli Venezia Giulia.

A questa edizione parteciperanno il diciottenne Leonardo Farina, diplomatosi brillantemente in Grafica al Liceo Artistico Cardarelli e la ventenne Elisa Perrone che frequenta con profitto il 2° anno di Design Navale al Polo Marconi. I bravi allievi di Loredana Rovagna – Centro Studi Danza – selezionati da video, hanno partecipato il 5 maggio scorso alla piattaforma di danza contemporanea “What we are” di Udine vincendo il premio speciale della Giuria consistente in due borse di studio per il SAFest. Tema dell’edizione 2019 è il “Corpo in scena”, che sintetizzerà efficacemente le due forme d’arte, teatro e danza, caratterizzanti l’Accademia udinese e Arearea.

Entrata nel prestigioso ITI UNESCO Network for Higher Education in the Performing Arts, la “Nico Pepe” ha ulteriormente attivato le relazioni internazionali che nell’intensa settimana di lavoro faranno convergere a Udine un centinaio tra studenti e docenti provenienti da San Pietroburgo (Russian State Institute of Performing Arts), Sofia (Plovdiv University Sofia), Tartu Estonia (University of Tartu Viljamoli Culture Academy), Bogotà (Universidad Antonio Narino), Verscio Svizzera (Accademia Teatro Dimitri).

Una grande occasione per i due giovani danzatori che parteciperanno ad un intenso calendario comprendente laboratori, open master classes e performance pubbliche per un ricco scambio di esperienze pedagodico-didattiche con giovani talenti coetanei provenienti da scuole europee ed extraeuropee.

Negli eventi spettacolo la coppia spezzina danzerà il duo “Battiti” di Loredana Rovagna tratto dal suo spettacolo Emersioni e sarà protagonista della performance finale che si snoderà nella città di Udine l’11 luglio con tutti i partecipanti e la compagnia Arearea di Roberto Cocconi, ex Sosta Palmizi.