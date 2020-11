Due appuntamenti online per scoprire le opportunità dell'Europa con il progetto I.T.E.R

La Spezia - I.T.E.R, Inclusion Through Exchange Resources) è un progetto finanziato dalla Regione Liguria e promosso da Arci Liguria. Il progetto ha come obiettivo finale quello di realizzare un percorso, un iter appunto, attraverso il quale i giovani protagonisti (under 30) potranno consolidare competenze già acquisite, ma non valorizzate, mettere a valore capacità innate e sviluppare nuove skills. Si tratta dunque di una possibilità, per tanti ragazze e ragazzi, di diventare protagonisti di una rete regionale e digitale attiva nei progetti di mobilità e collegata a moltissimi partner europei. Un'opportunità per essere connessi con giovani provenienti da ogni paese europeo e un'occasione unica per crescere, sperimentare, stringere relazioni e aprirsi a nuove culture. Un viaggio attraverso il nostro continente per promuovere l'idea di un’Europa aperta, inclusiva e solidale, che favorisce la partecipazione, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale e che mostra le sue molteplici identità. Questo cammino avverrà grazie all'utilizzo degli scambi interculturali e di una web-app, strumenti “attivatori” della partecipazione e veicolo per il cambiamento verso un maggiore protagonismo responsabile dei ragazzi.



Cosa offre ITER:

- Un corso di formazione gratuito on-line tenuto da esperti per scoprire l'Europa e le sue possibilità di crescita e di scambio

- La possibilità di collegarsi con tanti giovani europei per conoscerli e confrontarsi con loro su tantissime tematiche

- La possibilità di accedere ai progetti di scambio internazionale promossi da Arci Liguria e dalle altre associazioni della rete

- L'opportunità di far parte di un gruppo di giovani con i tuoi stessi interessi e di diventare un ITER-Attivista, partecipando agli sportelli informativi e all'organizzazione di tutte le attività.



Le due presentazioni del progetto si svolgeranno esclusivamente online con il seguente calendario:

Mercoledì 11 novembre alle 18 a cura dei facilitatori dell’area Sarzana/ Val di Magra

Venerdì 13 novembre alle 18 a cura del Circolo Arci Canaletto APS per l'area della Spezia e del levante. Per ricevere il link e partecipare ad uno dei due incontri è sufficiente fare richiesta inviando una mail al seguente indirizzo iterlaspeziavaldimagra@gmail.com. Per info : https://www.arciliguria.it/category/iter/