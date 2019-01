Doppio appuntamento con la Befana a Campiglia

La Spezia - La Befana non mancherà di fare tappa a Campiglia nel corso delle sue peregrinazioni. Un doppio appuntamento che si svolgerà al Piccoloblù, quello con la vecchina che dispensa doni a chi è stato buono e carbone a chi si è comportato male: sabato pomeriggio a partire dalle 17 e domenica per tutto il giorno la Befana campigliese elargirà caramelle e dolciumi per i più piccoli e vin brulé per i più grandicelli. Un'occasione per salutare il periodo festivo con un caldo brindisi e per assaporare il sole d'altura, anche in queste giornate rigide.



Per informazioni: 0187 758517