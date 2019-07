Doppio appuntamento con il Festival paganiniano di Carro

La Spezia - Due iniziative previste dal cartellone del Festival Paganiniano di Carro. il 18 luglio arriva l’arpa al Festival Paganiniano di Carro, è infatti quella del 2019 la prima edizione che vede un concerto dedicato ad un Recital con questo strumento. All’interno di una rassegna che celebra il virtuosismo strumentale, l’arpista Alexander Boldachev, compositore, Maestro con una carriera internazionale iniziata a soli 8 anni, si esibirà il 18 luglio a Vernazza, nella sala multimediale del Comune (chiesetta sconsacrata accanto al Comune). La serata prevede musiche di Bach, Chopin, Brahms, Paganini, Prokofiev, Tchaikovksy, Piazzolla, Mercury. Alexander Boldachev, sempre all’interno di questa edizione, curerà anche la Master Class aperta a tutti gli studenti interessati, che avranno un’importante occasione di studio e approfondimento.



Il concerto inizia alle ore 21.00 il costo del biglietto, che sarà acquistabile al botteghino il loco e di euro 10,00 intero- 8,00 ridotto, per informazioni e prenotazione è possibile contattare Società dei Concerti onlus, ideatore e organizzatore della rassegna. Per info: ww.sdclaspezia.it - info@sdclaspezia.it T. 0187 731214.



Si prosegue il 20 luglio alla necropoli Preromana situata a Cafaggio, in localita` Ameglia, la location del concerto di sabato 20 luglio, realizzato all’interno del Festival Paganiniano di Carro. La necropoli - che e` stata rinvenuta durante scavi archeologici sui versanti delle colline che circondano il borgo medievale, e costituisce attualmente, col nucleo piu` antico, databile all'ultimo venticinquennio del IV a.C. l'unica testimonianza della presenza di un insediamento ligure con scalo fluviale alla foce del fiume Magra – diventa la cornice della performance di Michele Carulli al clarinetto, Salvatore Carulli alla chitarra insieme al Quartetto Diogenes, il concerto iniziera` alle ore 21.00.



La formazione che eseguira` in un denso programma con musiche di: Paganini, Beethoven, Kreutze, Carulli, lo scorso anno si e` esibita anche a Monaco, all’interno del Progetto European Paganini Route, che nel 2018, ha creato un insieme di iniziative volte a riproporre la lunga tourne´e, iniziata 190 anni fa dal violinista italiano Niccolo` Paganini nelle piu` importanti citta` Europee, con l’obiettivo di far conoscere e trasmettere alle nuove generazioni europee la sua eredita` culturale.



E’ possibile prenotare il servizio di bus-navetta per raggiungere la localita`, via mail, o al 347/7804093 (Lella).



La manifestazione e` organizzata e coordinata dalla Societa` dei Concerti onlus - che tra l’atro quest’anno festeggia 50anni di attivita` - fondamentali per l’edizione 2019 il contributo di Regione Liguria, il sostegno di Fondazione Carispezia, e il “prezioso” sponsor Isagro Spa, assieme al Comune di Carro, a tutti i comuni aderenti all’iniziativa, e all’Associazione Amici del Festival Paganiniano.



Per info: ww.sdclaspezia.it - www.paganinimusicfestival.com

