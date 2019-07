Doppio appuntamento coi live del Piccoloblù: The Mouse Band e Oscar degli Statuto

La Spezia - Non si ferma la programmazione dei concerti sul palco del Piccoloblù, il locale che sorge a Campiglia, nel fresco delle alture spezzine.

Dopo le due date della scorsa settimana, nei prossimi giorni si svolgeranno tre concerti in quattro giorni: giovedì sarà il turno di The Mouse Band, venerdì arriverà il frontman degli Statuto, Oscar, con il suo nuovo progetto solista e i Fairy Falls (Marco Tosetti e Cristina Raso) a fare da apripista. Domenica ci sarà un'altra sorpresa che sarà comunicata in un secondo tempo.



Giovedì sera quello del Piccoloblù sarà un palco in movimento, con i quattro musicisti di The Mouse Band he vivono questo progetto con grande entusiasmo. L'alternanza sullo stage e agli strumenti è una delle caratteristiche peculiari alla quale si uniscono una grandissima qualità tecnica e una scaletta che contempla brani swing, pop, blues e reggae.

La line up di giovedì 11 lulgio, a partire dalle 20: Gabriel Paisayo (chitarra, basso e voce), Marco Bettinotti (voce, chitarra, armonica e rullante), Louis Vanzi (basso, voce e rullante), Stefano Rottelli (chitarra)



Invece venerdì, ad impreziosire la stagione dei live del Piccoloblù arriva nientepopodimeno che Oscar Giammarinaro, storico frontman degli Statuto, per la presentazione della sua nuova avventura musicale da solista.

Il concerto inizierà alle 21 e prima dell'esibizione della formazione torinese ci sarà un set acustico del duo spezzino dei Fairy Falls.

Accompagnato sul palco da Gigi Rivetti (tastiere) ed Enrico Bontempi (chitarra), Oscar presenterà il disco “Sentimenti travolgenti” uscito nel mese di maggio e distribuito da Universal Music.

Si tratterà di una data d'eccezione, come sempre gratuita e da godere al fresco, sul prato più vissuto delle alture spezzine.

Dopo più di trent’anni di carriera con gli Statuto, con cui si è esibito su palchi prestigiosi come quello del Festival di Sanremo e del Festivalbar, per la prima volta Oscar si mette in proprio e intraprende un percorso artistico che punta a uno stile raffinato e mai banale, fatto di sonorità ricche ed eleganti e insieme accessibili ed orecchiabili.

Prodotto da Pietro Foresti, “Sentimenti Travolgenti” è un album composto da 8 brani (5 inediti e 3 rivisitazioni di canzoni già pubblicate con gli Statuto) che con eleganza lessicale e attenzione estetica ruotano attorno a tematiche sentimentali, non esclusivamente amorose. Il singolo che ne ha anticipato l’uscita, “Lei Canterà”, è stato pubblicato in formato 45 giri in edizione limitata ed è attualmente sold-out. Il brano è una canzone che descrive come in una fotografia il momento in cui Oscar conobbe Mia Martini durante il Festival di Sanremo del 1992. Oltre alla title-track, il vinile contiene “Ti Amo”, una rivisitazione del brano pubblicato nell’album degli Statuto “È Tornato Garibaldi” (1993). Dopo aver suonato il contrabbasso (strumento del quale è diplomato al Conservatorio G. Verdi di Torino) in varie orchestre sinfoniche in Italia e all'estero, Oscar Giammarinaro è entrato nel mondo della musica "leggera" fondando gli Statuto, band in cui canta da 36 anni e con la quale ha raggiunto classifiche di vendita di dischi e suonato su tutti i palchi più importanti della musica italiana: da quelli del Festival di Sanremo e del Festivalbar a quello del 1 maggio a Roma e tenuto più di 1.000 concerti tra Italia e resto del mondo, abbinando all'attività artistico-musicale quella di professore di scuola media. Dopo aver pubblicato 15 album in studio e 2 dal vivo con la band, Oscar ha deciso di intraprendere anche una carriera come cantante e autore solista,esplorando sonorità diverse, incentrate sullo stile e l’eleganza “totale”: nelle composizioni, negli arrangiamenti, nei testi, nell’estetica e nelle grafiche.

Da sempre appassionato e grande conoscitore della musica afroamericana e del suono pop inglese, ha saputo fonderne le caratteristiche con la tradizione melodica italiana, esprimendo così un suono decisamente originale nel panorama musicale.