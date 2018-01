Doppia visita gratuita al Museo navale, che ora è dentro una App

Iniziativa promossa da Unione Travel. L'assessore Asti: "I luoghi non vanno 'calpestati', ma visitati consapevolmente".

La Spezia - Due visite guidate gratuite al Museo navale nei pomeriggi di sabato 6 e domenica 7 gennaio. Con chi? Con Union Tour di Mondo Travel, tour operator culturale nato nel 2010 dalla passione e dall’esperienza di un gruppo di guide, interpreti e accompagnatori specializzati nella conoscenza e promozione del territorio a 360 gradi.



“Conoscere a fondo le proprie origini, la propria storia e i nostri luoghi – sottolinea l’Assessore alla Cultura e Turismo del Comune della Spezia Paolo Asti - crea un’identità che rappresenta la corretta base per un’efficace promozione culturale e turistica. Un luogo non deve essere 'calpestato', ma visitato consapevolmente e fruito, grazie in primis all’accoglienza dei suoi cittadini. E’ per questo che abbiamo accolto molto positivamente la proposta di Union Tour di far dono alla città di due visite guidate interamente gratuite”.



Ma le novità non si fermano qui, come rimarca Mireille Duchamp, amministratore e direttore tecnico del tour operator: “Il Museo Navale è inserito nel sistema TPhone, un’App promozionale da noi messa a disposizione del Comune della Spezia e del territorio della nostra Provincia, inserendo mappe e itinerari del centro storico spezzino. In questi giorni abbiamo pubblicato l’aggiornamento di visita al museo in 4 lingue (italiano, francese, inglese e spagnolo), dopo l’inaugurazione delle nuove sale Marconi e Polene. Uno strumento efficace per promuovere su scala nazionale il territorio e i suoi itinerari, raggiungendo il turista con un’ampia offerta di servizi e informazioni che spaziano dagli eventi in programma nella zona ai ristoranti tipici, oltre a farmacie di turno, bancomat più vicini, e così via”.



La App è scaricabile gratuitamente su cellulari e tablet in sistema Android da Google Play o Ios in in Apple Store.



Quand'è l'appuntamento con le visite gratuire al Museo Navale? Il 6 e il 27 gennaio dalle 15.00 alle 17.30



Entro il 5 gennaio alle ore 12.00 chi volesse partecipare dovrà inviare una mail a navale@uniontour.it precisando nome, cognome, numero di telefono, mail. I primi 100 iscritti riceveranno la mail di conferma in ordine di arrivo delle iscrizioni.



Per informazioni: www.uniontour.it