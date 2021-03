Dopo i tanti voti ottenuti, “riscoprire” tutti la chiesa di San Michele

La Spezia - “Non appena la normativa Covid lo consentirà, proporremo visite guidate per le scuole in modo da permettere la conoscenza diretta della chiesa di San Michele, al momento attuata tramite le foto, lo studio della sua storia, le curiosità, il restauro già realizzato”. Il concorso del Fai, Fondo ambiente Italia, si è appena concluso e il comitato per la tutela e valorizzazione dell’antica chiesa di Pegazzano non si ferma. Anzi, è spinto a nuovi obiettivi grazie all’indubbio successo, che ha visto l’antica chiesa del quartiere di Pegazzano classificarsi addirittura all’ottavo posto nella classifica nazionale dei “Luoghi del cuore 2020”, con ben 25.412 preferenze ottenute, sia online, sia in forma di sottoscrizioni cartacee. Il presidente del comitato Gino De Luca, il parroco don Luca Pescatori e gli altri componenti del comitato esprimono al riguardo una grande soddisfazione. La storica antica chiesa ha dimostrato di essere molto amata in tutta Italia e anche all’estero: voti sono arrivati da tutto il mondo, Stati Uniti, Uganda, America latina, India. L’auspicio è quello che ora il Fai possa dare un contributo che consentirebbe di completare il restauro. Un grande lavoro è stato compiuto anche nelle scuole, con l’insegnante Susanna Varese, che si è interfacciata con i dirigenti scolastici e con gli altri docenti, proponendo un progetto didattico mirato a sensibilizzare bambini e ragazzi al rispetto ed alla valorizzazione dei beni storici, culturali e artistici presenti sul territorio. Di qui si vuole ora proseguire per nuove attività: la chiesa, del resto, è uno dei più antichi luoghi di culto oggi ancora esistenti alla Spezia.