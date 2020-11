Domeniche in musica all'Impavidi rinviate alla prossima primavera

La Spezia - Le associazioni "Il Pianoforte" ed "Amici della Musica" in accordo con "Gli Scarti" rimandano la rassegna "Domeniche in musica - Concerti al Ridotto Teatro Impavidi di Sarzana nei mesi di marzo e aprile 2021. Alla luce dell’ultimo Dpcm del 4 novembre 2020, che prevede ancora la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto, l’Associazione Musicale “Il Pianoforte” in accordo con l'Associazione "Amici della Musica" e l'Associazione Culturale "Gli Scarti" annullano la rassegna concertistica de "Le domeniche in musica" – Concerti al Ridotto Teatro Impavidi di Sarzana che sarebbe stata in programma nel periodo 29 Novembre / 20 Dicembre 2020.



Si prevede però di riorganizzarli nel periodo marzo - aprile 2021 con date da definire e protagonisti della rassegna saranno i giovani musicisti già coinvolti: il Weltathem Duo, formato da due giovani ed affermati musicisti spezzini, Michela Puca, violino e Gianluca Cremona; il giovane e talentuoso pianista sarzanese Carlo Solinas e il Trio Myosotis

formato da Luca Bianchi al clarinetto, Niccolò Zappavigna al violoncello e Alice Lazzini al pianoforte. Le Associazioni si vedono costrette ad operare tale scelta a causa dell'attuale emergenza e per le conseguenti restrizioni previste per gli spettacoli dal vivo, con la speranza e l'augurio che in primavera la situazione emergenziale sarà migliore. Si comunicheranno appena possibile le nuove date previste e le informazioni relative per l’acquisto dei biglietti.