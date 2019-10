La Spezia - Nuovo appuntamento all'Archivio di Stato della Spezia. Domenica 13 ottobre le porte si spalancano alla città in occasione delle celebrazioni del 150° anniversario dell'arsenale della marina militare della Spezia.

L'appuntamento è in Via Galvani dalle 9 alle 13 per la rassegna "Domenica di carta" e il titolo della mostra è "150 anni di arsenale: sotire spezzine in mostra".