Domenica tornano i pomeriggi in musica con la Società dei Concerti

La Spezia - Riparte l’attività della Società dei Concerti, al via la stagione invernale, con i pomeriggi in musica al museo! Il 26 gennaio, infatti, presso il Museo Diocesano della Spezia, si terrà il concerto di musica contemporanea: LabMusCont feat MotoContrario, un pomeriggio che vede sul palco dodici elementi diretti dal Maestro Andrea Nicoli, che mettono in scena l’ambizioso progetto di collaborazione tra la classe di composizione del Conservatorio della Spezia e il collettivo di compositori di MotoContrario con l’obiettivo di stimolare la creatività nei giovani compositori. Il LabMusCont ha già all’attivo importanti e numerosi concerti sia alla Spezia che in provincia e caratterizza l’aspetto di ricerca e di innovazione che il Conservatorio “Puccini” vuole perseguire, MotoContrario è un collettivo di compositori e interpreti, con sede a Trento, che concentra il proprio interesse artistico e di ricerca sulla musica del ‘900, sulle musiche contemporanee, e realizza concerti in cui solleva interesse per queste letterature, portando sul ‘900 uno sguardo critico e problematizzando le prospettive canoniche e ufficiali. Il programma denso e decisamente sperimentale contiene anche tre prime assolute, e sarà diretto da Andrea Nicoli, Torinese diplomato in composizione e in musica elettronica, Nicoli ha studiato anche organo e direzione d'orchestra,è’ spesso ospite in importanti festival di musica contemporanea e le sue opere sono eseguite in Italia ed all'estero. L’appuntamento è alle ore 17.30 i biglietti saranno acquistabili in loco, con posto unico al costo di euro 7,00 soci e studenti euro 5,00. Per informazioni SdC onlus: T.0187-731214 - 351 628 1806 info@sdclaspezia.it