Domenica si balla in Piazza Verdi con Gabry Ponte

La Spezia - Il disc-jockey italiano più famoso nel mondo, Gabry Ponte sarà il protagonista della serata dell'11 agosto in una location che ben si presta ad accogliere un dj set strepitoso come questo. Come fu per Bob Sinclar anche stavolta sarà la rinnovata Piazza Verdi ad ospitare l'evento previsto dal calendario di Spin "La Spezia musica IN città", la nuova rassegna di eventi ad ingresso gratuito che si svolgerà sino all'8 settembre nelle piazze cittadine. Per l'occasione il 46enne produttore discografico torinese, che ieri ha suonato a Varazze, sarà supportato dal dj Stefano Reis e Xander Ace.