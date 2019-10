Domenica la 'Giornata delle famiglie al museo'

La Spezia - Domenica 13 ottobre sarà la “Giornata nazionale delle famiglie al museo: F@Mu”, alla quale hanno aderito anche i musei civici spezzini. L’ingresso ai musei è gratuito. F@Mu è diventato ormai l'evento culturale dedicato alle Famiglie con bambini più grande ed importante d'Italia. La Giornata Nazionale delle Famiglie @l Museo vuole essere uno strumento per favorire l’incontro tra le due realtà; un'occasione per mostrare come un Museo possa essere accogliente e come i bambini con le Famiglie possano essere ottimi 'fruitori di cultura' In questa giornata la visita gratuita in un museo o ad una mostra, rappresenta per molti un'ottima occasione per trascorrere un bel momento insieme, piacevole per grandi e piccini. Come ogni edizione anche quest’anno F@Mu sara` centrata su un filo conduttore. Il tema di quest’anno – C’ERA UNA VOLTA AL MUSEO – vuole presentare al pubblico di F@Mu l’arte dello “Storytelling” come particolare ed efficace strumento di mediazione culturale: dalle ore 10:00 alle ore 18:00, i Musei della Spezia accolgono bambini e genitori con tanti laboratori ad ingresso gratuito.