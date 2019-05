Domenica inizia a Castè la stagione dell’arte

La Spezia - Domenica 2 giugno alle 18, alla Locanda del Podestà di Castè, frazione di Riccò del Golfo di Spezia, si terrà il brindisi di inaugurazione dell’esposizione “Arte per Castè”, una collettiva che raccoglie alcune opere di artisti che da anni collaborano al progetto di trasformazione del borgo in galleria diffusa .



Il brindisi sarà anche un’occasione per festeggiare l’inizio della stagione estiva e il recente successo elettorale del sindaco di Riccò del Golfo, Loris Figoli, che sarà presente all’evento.



Mauro Manco, Gianluca Ghinolfi, Simone Lucchesi, Alberto Rocca e Nicola Perucca, artisti già noti al pubblico spezzino, esporranno alcune loro opere alla Locanda del Podestà. Verrà inoltre aperta ai visitatori la piccola cappella privata del borgo che ospita una statua in marmo, regalata alla comunità di Castè dallo scultore giapponese Yoshin Ogata, le cui statue in marmo sono esposte in tutto il mondo .



Castè, che sembrava destinato all’abbandono, è oggi una meta turistica frequentata da viaggiatori di tutti i paesi, grazie ad un progetto di riqualificazione e promozione, basato sul rispetto dell’ambiente e sull’arte. Molti gli artisti che hanno esposto in questo piccolo villaggio ai margini del parco delle Cinque Terre, alcuni, come i protagonisti di questa mostra, contribuiscono ormai da anni al progetto di trasformare il borgo in galleria diffusa, esponendo permanentemente le loro opere. In questo contesto l’ex scuola elementare, trasformata in piccolo albergo con locanda diventa, assolvendo così alla sua funzione più sociale, spazio espositivo coperto e luogo di ritrovo della piccola comunità e dell’associazione per la tutela del borgo “CastèVive!”. La locanda del Podestà è un esempio di collaborazione tra pubblico e privato, essendo una struttura pubblica data dal Comune in concessione a privati.



L’esposizione, che si articolerà tra i due piani dell’accogliente sala di ristoro, segna l’inizio di una serie di eventi che proseguiranno fino ad ottobre, per conoscere gli orari di apertura o prenotare la visita o la cena, chiamare il numero 3332253317.



Il brindisi sarà anche un’occasione per presentare il calendario della Rassegna Estiva d’Arte e Spettacolo "CastèLive 2019", l’ingresso è gratuito.