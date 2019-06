Domenica il Circo Galleggiante è in festa: appuntamento in uno dei cortili dell'Umbertino

La Spezia - Circo Galleggiante ha scelto di festeggiare domenica 16 giugno la fine di un anno di corsi, proprio nel cortile che ospita la palestra, nel quartiere umbertino, tra Via Castelfidardo e Via Lamarmora.



La scuola di Circo Galleggiante ha inaugurato le sue attività nella palestra in Via Castelfidardo nel gennaio 2018 e dopo un anno e mezzo di “residenza” del Quartiere Umbertino vuole proporre una festa che sia per tutti: per i bambini, le famiglie, i ragazzi e gli adulti che partecipano ai corsi proposti dalla scuola di circo, per gli amici, per i vicini di casa, per gli abitanti del cortile, del quartiere e per chiunque abbia voglia di passare una giornata insieme.



Circo Galleggiante propone periodicamente occasioni aperte a tutti: così è stato per “Il circo Galleggiante è aperto” del 13 gennaio e del 7 aprile 2019, occasioni in cui tutti possono provare le discipline circensi in un clima ludico e conviviale.



Ecco il programma per domenica 16 giugno: dalle 17.00, laboratori per grandi e piccini: giocoleria, acrobatica aerea, equilibrismo, acrobatica, tutti potranno provare!



Alle 19.00 andrà in scena lo spettacolo “Va ora in onda Circo Galleggiante” con gli allievi del corso circoclown dai 10 ai 13 anni.



Dalle 20.30 tutti sono invitati a portare qualcosa da mangiare da condividere per sedersi a cena nei grandi tavoli apparecchiati che verranno messi in cortile per una cena insieme.



Circo Galleggiante ha la fortuna di avere la sede all'interno di un cortile del quartiere umbertino e ha la volontà di viverlo al pieno delle sue potenzialità e in armonia con tutte le persone che lo abitano e lo animano.