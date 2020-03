Dischi, ospiti e personaggi del jazz e della musica nel programma di Cidale e Pillone

La Spezia - Il batterista spezzino Matteo Cidale assieme ad Emanuele Pilloni si sono inventati un ”programma” in diretta Instagram per contrastare le noie, le paure, le angoscie di questa quarantena. Un modo per portare un po' di buon umore, allietando i followers con dischi, ospiti e personaggi del jazz e della musica. Un live che riparte da domani 1° aprile alle 16, si possono infatti seguire le dirette nel profilo Instagram matteocidale_drummer. Grandi del jazz hanno già fatto parte a questi live, da Roberto Gatto, Massimo Nunzi a Jacopo Ferrazza. Nel corso delle dirette si scopriranno via via i possibili ospiti che prenderanno parte. Un ora di incontro, confronto, spensieratezza e tanta musica. Da domani #liveconiljazzitaliano, diretta Instagram matteocidale_drummer.