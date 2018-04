Disabili? No, futuristi!

Doppio appuntamento a 'Fuori luogo', in scena i frutti dei laboratori di integrazione condotti da Enrico Casale.

La Spezia - Venerdì 20 e Sabato 21 aprile 2018 ore 21.15 “Fuori Luogo”- la stagione di teatro contemporaneo organizzata da Scarti, Balletto Civile, Casarsa Teatro e Comune della Spezia con il sostegno di Compagnia di San Paolo - si sposta al Centro Allende per presentare lo spettacolo/performance "Hu! Versacci Futuristi", frutto del lavoro svolto all'interno dei laboratori d'integrazione tra persone con diverse abilità.



I laboratori sono stati condotti da Enrico Casale e da altri operatori nell'ambito del progetto promosso e sostenuto da Regione Liguria "La danza degli uomini uguali", risultato vincitore del bando "Abilità al plurale", ideato e realizzato da Scarti, Balletto Civile e Isforcoop La Spezia. Il progetto vede inoltre la partecipazione de La Missione di Sarzana, di oltre 30 ragazzi con diverse abilità del territorio e dei detenuti della casa circondariale della Spezia Villa Andreino.



Sarà una serata futurista, quella proposta al Centro Allende descritta così dagli oltre trenta protagonisti in scena: "A volte ci sentiamo dei futuristi. Siamo strani, siamo temuti, usiamo un linguaggio che non sempre viene capito. Sarà nostro concerto, coi nostri suoni e i nostri corpi. Il nostro manifesto. Se non ci capirete ci dispiace per voi: avete dei limiti…."



In scena saranno Asia Barani, Federico Barichello, Claudio Barone, Raffaele Battolla, Nicole Biondi, Lorenzo Bonati, Andrea Bongiorno, Laura Capetta, Laura Castagna, Ivano Cellaro, Fabio D'Elia, Bartolomeo De Cola, Greta Del Vigo, Michele De Montis, Marcella De Simone, Matteo Di Somma, Riccardo Ferraro, Matteo Figlioli, Michael Marangone, Flavio Marku, Evelina Matarazzo, Luisella Mazzetti, Irene Migliore, Matteo Morelli, Alessandra Moretti, Francesco Nieri, Daniela Pellistri, Jessica Pini, Riccardo Podestà, Chiara Polinelli, Serena Ricci, Giovanna Ruffini, Alessia Scalone, Adrian Tumulescu, Federica Vilardi, Giovanni Zanetti,



la direzione artistica è di Enrico Casale, in collaborazione con Federica Vilardi, Matteo Di Somma, Ivano Cellaro, Annita Conti. La produzione di Ass. Gli Scarti. Organizzato in collaborazione con Isforcoop La Spezia, La Missione di Sarzana, Regione Liguria, Comune della Spezia.

E’ consigliara la prenotazione per la ridotta capienza dello spazio al 375- 5714205° via mail: prenotazioni@fuoriluogoteatro.it o direttamente dal sito www.fuoriluogoteatro.it.

Biglietti: Studenti scuole superiori: 5€; Ridotto: 8€; Intero:10€;