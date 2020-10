Diploma in fisarmonica a 76 anni per l'ispettore Manlio Erta

La Spezia - Maestro, professore, preside, ispettore. Un’intera carriera nella scuola, una laurea in Pedagogia e una laurea in Archivistica, paleografia latina e diplomatica. La lezione dei classici è ben appresa e il tempo della pensione diviene il tempo dell’otium. E il 27 ottobre, a 76 anni, l’ispettore aullese Manlio Erta si è laureato in Fisarmonica, “brillantemente”, specifica con orgoglio, al Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia, aggiungendo la terza laurea specialistica al suo curriculum. “Senza dubbio l’esame di Armonia è stato il più difficile, seguito da Orchestrazione e Fisarmonica”. Una tesi in pandemia e l’esame in mascherina: “Ho scelto di portare la ffp3 con valvola: ho pensato, non si sa mai...”. In attesa di tempi migliori per celebrare, l’ispettore si può esercitare sulla colonna sonora della festa.



M.S.