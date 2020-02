Diodato trionfa a Sanremo, altro successo dello spezzino Tommaso Colliva

La Spezia - C'è anche una mano spezzina – e che mano – dietro la vittoria di Diodato alla settantesima edizione del Festival di Sanremo. Sia il brano “Fai rumore”, vincitore anche del premio della critica e di quello della sala stampa, che l'album “Che vita meravigliosa” di imminente uscita sono stati infatti registrati, mixati e prodotti da Tommaso Colliva, ingegnere del suono e produttore che ha lavorato ad un'ottantina di album usciti negli ultimi anni per artisti come Muse (con i quali ha vinto un Grammy Awards nel 2015), Franz Ferdinand, Damon Albarn, The Jesus and Mary Chain, Afterhours, Emma Marrone, Ghemon, The Kolors, oltre ad essere la mente del progetto Calibro 35 che nei giorni scorsi ha pubblicato l'ultimo lavoro “Momentum”.



“A Sanremo mi sento sempre fuori luogo – ha scritto Colliva su Facebook martedì sera – ma venire con un pezzo così mi fa stare molto più a mio agio” e quel pezzo, “Fai rumore” gli ha regalato ieri sera un'altra grande soddisfazione con la vittoria del Festival e una dedica particolare da parte dello stesso Diodato che nelle dediche subito dopo il trionfo ha citato proprio il produttore spezzino e le altre persone che hanno lavorato con lui al brano vincitore.