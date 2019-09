Dieci candeline per Libriamoci. Ottobre diventa il mese del libro

La Spezia - Dai temi in difesa dell'ambiente alla saggistica anche del cartone animato, fino ai temi della famiglia, il crollo del Ponte Morandi e le guerre di religione. Questi i cardini della decima edizione di Libriamoci che si presenta alla città in versione corretta, rinforzata e più "pura", cioè dedicata interamente alle varie letture che verranno proposte nel corso della manifestazione che si svolgerà a partire dal 3 ottobre.

Le sedi di Libriamoci saranno quattro: la biblioteca Beghi e l'ex deposito Fitram, la Mazzini e la Mediateca regionale di Via Firenze. Per quanto riguarda l'ex Fitram ospiterà una mostra, di Enrico Amici, che racconterà le evoluzioni del sistema bibliotecario e delle sue strutture.

La presentazione della decima edizione della rassegna si è tenuta questa mattina in Comune con il sindaco Pierluigi Peracchini e la dirigente Roberta Correggi.

"Abbiamo voluto cambiare per migliorare - ha spiegato il sindaco -. Sarà un mese interamente dedicato ai libri e secondo noi è un modo per approfondire i temi che coinvolgono la nostra storia e di tante cose che succedono. Ottobre è un mese che viene prima dell'apertura della stagione teatrale e abbiamo deciso di chiamare autori di richiamo nazionale. Libriamoci sarà composta da 22 appuntamenti".

"Questa edizione di Libriamoci -ha spiegato Roberta Correggi - toccherà molte tematiche tra le quali la storia e la comunicazione senza dimenticare la poesia e la narrativa. Avremo un incontro importante dedicato ai bambini sul rispetto del mare e della natura. Verrà presentato infatti "La balena in scatola" di Fabrizio Altieri. Ci saranno anche gli incontri con gli adolescenti tra questi, uno con Pietro Vaghi che parlerà di comunicazione e scultura. Un altro sarà con Stefania Rossi autrice di "La mente dietro la fame" sul rapporto con il cibo. Per i più grandi Alberto Leoni parlerà delle guerre di religione. Ci rivolgiamo a tutte le età con questo programma ma vogliamo focalizzarci anche sui più giovani che meritano molta attenzione anche se fanno parte di una categoria difficile da intercettare".

Nell'ambito di Libriamoci ci sarà anche spazio per la Graphic novel di Barbara Baldi che racconterà alcune storie tutte al femminile. La rassegna ha il patrocinio dell’Associazione Italiana Biblioteche sezione Liguria.



Il programma





Libriamoci 2019 si aprirà giovedì 3 ottobre alle 18, presso la Biblioteca Beghi, con il saluto dell’Amministrazione, alla presenza del Sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, del Direttore dei Servizi Culturali Massimiliano Curletto e di Roberta Correggi, funzionario responsabile del Sistema Bibliotecario Urbano.



A seguire, alle 18.30, il primo appuntamento. Libriamoci esordisce con il noir e la presenza dello scrittore Giampaolo Simi che presenta il suo ultimo, attesissimo romanzo “I giorni del giudizio” (Sellerio, 2019), affiancato da Gabriella Tartarini.

La serata sarà completata da un momento conviviale.



Venerdì 4 ottobre alle 10.30, in Auditorium Beghi, mattinata dedicata agli studenti delle scuole superiori: Le storie sono metafore della vita: sei pronto per raccontare la tua? Con Pietro Vaghi, scrittore ed esperto di formazione e coaching, autore di “Scritto sulla mia pelle” (Salani, 2015). Letture scelte da a cura di Rosa Anna Ianni.

Dalle 15 alle 17, nello Spazio Bambini della Beghi

Tanti popoli in una ricetta, laboratorio didattico sulle tematiche del cibo in merito alle relazioni e ai rapporti tra i popoli e le diverse culture, a cura di Artemisia Servizi Culturali.

Per bambini dai 6 ai 10 anni

Alle 17.00, in Auditorium Beghi presentazione del libro di Donatella Ferrario “Sconfinare. Viaggio alla ricerca dell’altro” (San Paolo, 2018). Il tema del confine come luogo di incontro/scontro, di attraversamento, in senso non solo geografico ma anche linguistico, ideologico, generazionale e culturale. L’autrice sarà affiancata da Franco Antola.



Alle 18.30, sempre in Auditorium Beghi, lo scrittore Marco Ferrari presenta “Rosalia Montmasson. L'angelo dei Mille” (Mondadori, 2019).

L’incredibile vicenda di Rosalia Montmasson (1823-1904), inquieta e ribelle, unica donna che, travestita da uomo, partecipò alla spedizione dei Mille distinguendosi per coraggio e dedizione verso i feriti, tanto da essere definita l’Angelo dei Mille. Introduce Lorenzo Tronfi.





Sabato 5 ottobre Libriamoci offrirà un’altra intensa giornata di appuntamenti: alla Beghi, in Auditorium, alle 10.30, un appuntamento speciale con Alberto Leoni che intratterrà gli studenti delle scuole superiori su una conversazione dal titolo Dalle guerre di religione alle guerre contro la religione. Sangue, infamie e guerre asimmetriche alle radici cristiane dell’Europa.

Alberto Leoni, è autore di Storie delle guerre di religione. Dai Catari ai totalitarismi (Ares, 2018).

Alle ore 17, presso l’ex-deposito Fitram, adiacente la Biblioteca Beghi, sarà inaugurata la mostra fotografica Trasformazione del Sistema bibliotecario Urbano. La Spezia, 2013-2019, curata dal fotografo Enrico Amici. Un percorso per immagini alla scoperta dei significativi cambiamenti strutturali che hanno riguardato le Biblioteche cittadine negli ultimi cinque anni, frutto di un attento lavoro di ricerca.

La mostra sarà visitabile fino alla fine della manifestazione.





Alle 18.30, in Auditorium Beghi, un'altra interessante conversazione, questa volta con Mariolina Ceriotti Migliarese: Il segreto della famiglia imperfetta: come trasformare i limiti in punti di forza. Neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta, da molti anni si occupa di formazione di genitori e insegnanti, la Ceriotti Migliarese è autrice per Ares di molte pubblicazioni che affrontano le tematiche della famiglia, dei rapporti di coppia, del rapporto genitori-figli, e della crisi delle relazioni nella società contemporanea. Interviene Andrea Bonatti.

La serata sarà completata da un momento conviviale





Domenica 6 ottobre Libriamoci cambia sede e offre un pomeriggio dedicato alle fiabe della nostra regione: presso la Biblioteca Mazzini, alle 17.00, presentazione del libro “A foa du bestentu. Fiabe liguri “ di Pino Boero e Walter Fochesato (Chinaski Edizioni, 2018). Incontro organizzato in collaborazione con l’ Associazione culturale Circolo La Sprugola e il Gruppo dialettale La n’è mai tròpo tàrdio della Compagnia Teatrale Il Palcoscenico.

Un mondo ricco e variegato quello delle fiabe della Liguria, che i due autori raccolgono in questo volume. Un viaggio meraviglioso attraverso la Liguria, dall'estremo Ponente alla Lunigiana, toccando il Basso Piemonte e arrivando in Sardegna a Carloforte e Calasetta che conservano la lingua genovese.

Alla presentazione del libro seguiranno letture di brani di fiabe in dialetto spezzino accompagnate da figuranti in costumi tradizionali



Venerdì 11 ottobre un nuovo appuntamento dedicato alle scuole: alle 10.30, in Auditorium Beghi, la psicoterapeuta Stefania Rossi presenterà il libro “La mente dietro la fame. Impariamo a gestire le emozioni e a vivere più serenamente il rapporto con il cibo” (Toscana Book, 2019). L’autrice propone, in particolare agli adolescenti, alcuni consigli per acquisire uno stile di vita sano e un benessere psico-fisico autentico e creare un rapporto di fiducia e di rispetto di noi stessi.

Dalle 15 alle 17, nello Spazio Bambini della Beghi

Fiabe e sapori, cibi in racconto, letture e laboratorio con pasta di sale, a cura di Sonia Austi, Anna Vaccaro, Isabella Braibanti, Associazione Aidea La Spezia



Per bambini dai 6 ai 10 anni



Si prosegue nel pomeriggio, alle 17.00, sempre in Auditorium Beghi, con la presentazione del noir a tinte pulp “Tempo da lupi” di Corrado Pelagotti (Fanucci, 2019). Introduce Maria Grazia Simeone.

Alle 18.30, nuovamente in Auditorium Beghi, un appuntamento con la storia locale e il libro di Alberto Scaramuccia “Arsenale” (Ed. Cinque Terre, 2019). Interviene Alessandro Bacchioni. L’autore intende celebrare i centocinquant’anni dell’Arsenale Militare Marittimo (inaugurato il 28 agosto 1869) approfondendo alcune tematiche legate alla storia della città.



Infine, la giornata, fitta di incontri, si conclude presso la Mediateca Regionale Ligure, alle ore 21.00 con la presentazione del libro di David Bellatalla “Alla ricerca dell’io sottile. I Mille Volti dello Sciamano” (Montura Editing, 2019).

Sabato 12 ottobre Alle ore 17 presso l’Auditorium Beghi Libriamoci offre un interessante incontro con la bravissima geologa Sabrina Mugnos, autrice di “Vulcani. Così il pianeta cambia pelle” (Hoepli, 2019). Un percorso con immagini, attraverso uno dei fenomeni naturali più straordinari e impressionanti.

Seguirà un aperitivo.

Giovedì 17 ottobre la rassegna propone un unico appuntamento, presso l’Auditorium Beghi, alle 18.00. Il dramma del Ponte Morandi raccontato da un genovese, Franco Manzitti presenta il suo “Cronaca di un crollo annunciato” (Piemme, 2019), affiancato da Marco Ferrari e Filippo Paganini.

Venerdì 18 ottobre un altro, gustoso appuntamento dedicato ai bambini della scuola primaria: alle 10.30, presso l’Auditorium Beghi, lo scrittore per ragazzi Fabrizio Altieri presenta il suo libro “La balena in scatola” (Lapis, 2019). Una storia avvincente, tra risate e rocambolesche avventure.

Dalle 15 alle 17, nello Spazio Bambini della Beghi, il tema del mare, delle sue creature e dell’ecosistema marino sarà approfondito ulteriormente con il laboratorio didattico Un mare di rispetto, a cura di Artemisia Servizi Culturali.

Per bambini dai 6 ai 10 anni



Alle 17.00, ci spostiamo in Auditorium Beghi, per incontrare il personaggio di Giuseppe Borsalino. La scrittrice Rossana Balduzzi Gastini presenta infatti il suo “Giuseppe Borsalino. L’uomo che conquistò il mondo con un cappello” (Sperling & Kupfer, 2018). Introduce Rina Gambini.

Alle 18.30, presso la Mediateca Regionale Ligure di via Firenze, sarà la volta di un interessante saggio: il Prof. Andrea Tagliapietra, docente ordinario di Storia della filosofia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, presenta infatti il suo “Filosofia dei cartoni animati” (Bollati Boringhieri, 2019), introdotto da Luca Basile.

Sabato 19 ottobre Libriamoci ripropone, come ogni anno, l’attesissimo spazio fumetto: alle 17.00, in Auditorium Beghi, Barbara Baldi illustratrice e colorista, presenta due sue graphic novel: “Lucenera” e “Ada”, (Oblomov Edizioni). Due storie di donne, magnificamente illustrate. Introduce Filippo Conte.

Al termine firmacopie dell’autrice ad acquerello.

La rassegna si conclude alle 18.30, ancora in Auditorium Beghi, con la presentazione del libro di Alessandro Rivali “Ho cercato di scrivere Paradiso. Ezra Pound nelle parole della figlia: conversazioni con Mary de Rachewiltz” (Mondadori, 2018). Un approfondimento al di là di ogni pregiudizio ideologico, rimettendo al centro l’uomo e il poeta.

Interviene Paolo Bertini

Seguirà un momento conviviale.







Tutto il programma e le informazioni sul sito www.libramocisp.it e sulle pagine FB della Biblioteca Mazzini e della Biblioteca Beghi, La Spezia.

Info e prenotazioni:

Biblioteca Beghi 0187 727885

Biblioteca Mazzini 0187 727515

biblioteca.beghi@comune.sp.it

Mediateca Regionale Ligure 0187 745630