Dieci anni senza Vito Ferragina, un concerto per ricordarlo

La Spezia - Una serata di grande musica e solidarietà è stato il modo migliore per onorare la memoria di Vito Ferragina a dieci anni dalla prematura scomparsa di questo artista ancora oggi ricordato con grande affetto per aver collaborato con tanti musicisti ed aver concepito la musica come un mezzo per comunicare e fare il bene agli altri. Tanti artisti hanno partecipato rispondendo alla chiamata della Real Flavor, l'associazione di volontariato no profit molto attiva nel campo della beneficenza, la quale si è fatta carico, attraverso Marco Vecchi Alessandro Raffo Raffeca, di organizzare l'evento in collaborazione con il Comune della Spezia, sviluppando l'idea di Angelo Ferragina e Giulio Guerri .

La serata ha visto alternarsi sul palco del Teatro Civico, davanti ad un'ampia platea di pubblico nonostante le avversità meteo, tanti artisti, accomunati dal desiderio rievocare nel modo in cui sicuramente avrebbe voluto l'amico Vito: ovvero con spirito di gruppo, con le emozioni della buona musica e con la finalità di aiutare la piccola Giulia e il reparto di pediatria dell ospedale di Sant'Andrea ai quali è stato destinato il ricavato della manifestazione.



Protagonisti, presentati da Graziano Cesarotti, sono stati Riccardo Borghetti, Alfredo Petroli, Mimì Cosini, Lello Accardo, Giordano Forlai, Francesco Tartarini , Enrico Botti, Giorgio ed Alessandro Truglio, Luca Simmons, Leonardo Maniscalco, Mia Orrico , Sonia Caserta, Barbara Punzi, Bianca Bellardinelli, Simone Carrodano, Walter Polinelli, Marco Bausani, Francesco Maria De Bernardi, Gabriele Notari, Michel Bagnasco, Loris Spadari, Moreno Antognetti , Rudy Peroni, Paolo Mirabelli, Enrico Montaperto, Chiara Agate, Fabio Longhi, Francesco Bellotto, Cosimo Zaccaria, Claudio Barone, Andrea Imparato, Giuseppe De Pasquali,altri, per impegni personali non sono potuti venire come Pietro Spanu, Luca Lo Bosco, Aberto Pavoni, Walter Bono,Cristian Grisolia, Marco Moise', Armando Fiorenza, Antonio Maenza, Giorgio Ikebana, Roberto Bertolotti, Giulio Giangarre', Emiliano Manuguerra, Andrea Gargiulo, Baldassarre Gerardi, Luca Bertone. Max Marcolini ha chiuso il concerto, quale artista più accreditato, suonando la chitarra storica di Vito.

Gli organizzatori con grande soddisfazione hanno potuto destinare, agli obiettivi della serata, la raccolta fatta di € 1.484,74 per all'acquisto di un lettino elettrico, complessivo di tutti gli optional e per Giulia, una bambina di 1 anno che è affetta da ESTROFIA VESCICALE GRAVE. L’Associazione Real Flavor ringrazia il Comune di La Spezia,il Sindaco Pierluigi Peracchini, il Capo di Gabinetto Alberto Giarelli, il Primario di Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale Sant'Andrea Stefano Parmigiani, il Presidente del Consiglio Comunale Giulio Guerri,lo Staff delTeatro Civico,Rock Tribe Music Accademy, Penta Store Migliarina,V.V.F.F. di La Spezia,la Croce Gialla della Pieve,HS audio e luci, Giulio Bellettini videomaker, Agnese Bertirotti e Alessandro Vignoli foto, la Confcommercio, la GMM,il Burger King, il Paradiso del Golfo, i collaboratori dell'associazione Luca Bernardini, Luigina, Jean Pierre, Chiarlucia,Gianmaria, Raffo, Leonardo Maniscalco, Luca Bondielli.