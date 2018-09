Diciotto rappresentazioni e undici matinée, ecco il Teatro Ragazzi

Approvata la stagione dedicata alle scolaresche cittadine e non solo. I biglietti partiranno da 4 euro per le rappresentazioni mattutine.

La Spezia - Dopo il disvelamento della stagione di prosa del Teatro Civico (leggi qui), anche il cartellone della proposta indirizzata ai ragazzi e alle scuole è pronta per essere annunciata.

Si tratta di nove spettacoli, spesso proposti nelle ore mattutine, per un totale di diciotto rappresentazioni che prenderanno corpo sul palco del teatro di Piazza Mentana.

La commissione tecnico scientifica coordinata da Matteo Taranto e composta da Alessandro Maggi e Roberto Di Maio ha puntato al potenziamento dell’offerta, puntando a spettacoli di qualità che vedono protagoniste alcune tra le realtà più prestigiose nel panorama nazionale e non solo, con un’articolazione volta a coinvolgere le scuole di ogni ordine a grado, sin da quella dell’infanzia, e le famiglie della città e del più vasto comprensorio provinciale ed extra provinciale.



STAGIONE TEATRO RAGAZZI 2018/2019



Programma

Mercoledì 21 novembre (matinée) | Giovedì 22 novembre 2018 (matinée + sera)

Coro Ragazzi Fabrizio De Andrè

LA LUNGA NOTTE DI GULLIVER

regia Alice Sinigaglia | musiche Gloria Clemente |con la partecipazione di Andrea Cozzani basso elettrico/ loops



Domenica 9 dicembre (pomeriggio) | Lunedì 10 dicembre 2018 (matinée)

PINOCCHIO

con Roberta Colombo, Andrea Monticelli, Mauro Monticelli, Fabio Pignatta | dalle tavole orignali di

Alain Letort colorate da Gianni Plazzi | Pupazzi di Mauro Monticelli | Ideazione, allestimento e

messinscena Teatro del Drago



Venerdì 18 gennaio 2019 (matinée + sera)

Educardanzando a Teatro

EMERSIONI da CORPI SOMMERSI

Ideazione, scene, costumi, testo, coreografia, regia Loredana Rovagna | produzione Centro Studi

Danza di Loredana Rovagna, Di.Da. Dimensione Danza, Cantiere della Danza



Giovedì 31 gennaio 2019 (2 matinée)

OMINO DELLA PIOGGIA La Fantasia è un posto dove ci piove dentro

di e con Michele Cafaggi | regia di Ted Luminarc | musiche originali di Davide Baldi |

produzione Live Arts



Martedì 5 febbraio (serale) | Mercoledì 6 febbraio 2019 (matinée)

ROMANZO D’INFANZIA

una produzione Quintavalla - Stori - Compagnia Abbondanza/Bertoni | testo Bruno Stori | coreografia

e interpretazione Michele Abbondanza e Antonella Bertoni



Martedì 19 febbraio 2019 (matinée)

KOLOK, I TERRIBILI VICINI DI CASA

uno spettacolo di e con Olivia Ferraris e Milo Scotton | produzione Fondazione Teatro Ragazzi e

Giovani Onlus Torino



Martedì 5 marzo | Mercoledì 6 marzo 2019 (matinée)

CANTO LA STORIA DELL’ASTUTO ULISSE

scritto e diretto da Flavio Albanese | scene e sagome Lele Luzzati | con Flavio Albanese, Stella

Addario, Loris Leoci | coproduzione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa, Teatro Gioco Vita e

Compagnia del Sole



Venerdì 22 marzo 2019 (matinée)

MARCO POLO E IL VIAGGIO DELLE MERAVIGLIE

Tratto da Il Milione di Marco Polo | regia e drammaturgia Luigina Dagostino | con Claudio Dughera,

Daniel Lascar, Claudia Martore | produzione Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus Torino in

collaborazione con Fondazione Bottari Lattes nell’ambito del progetto Vivolibro-Il villaggio di Marco

Polo, Monforte d’Alba (CN)



Domenica 7 aprile | Lunedì 8 aprile | Martedì 9 aprile 2019 (matinée)

Coro Kids Fabrizio De Andrè

CASTING IN THE GIUNGLE

musiche Gloria Clemente |laboratorio teatrale Simone Ricciardi |percussioni Davide Sinigaglia



Tariffe

Matinée: € 4

Domeniche: intero € 10 ridotto € 5 oppure Ingresso unico € 5 in base agli spettacoli

Serali: intero € 10 ridotto € 8