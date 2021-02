Dialogs2020, una mostra virtuale a cura di Atelier97

La Spezia - Per continuare a promuovere il linguaggio dell’arte contemporanea nonostante le difficoltà del periodo, Atelier97 arte contemporanea, lo spazio digitale nato dall’idea dell’artista e curatore Alessio Guano, inaugura giovedì 25 febbraio in forma virtuale la mostra DIALOGS2020 CONTEMPORARY CONNECTION.



La mostra virtuale intende analizzare il complesso mondo dell’arte contemporanea e la fitta rete di contatti digitali che gli artisti hanno creato nel periodo storico che stiamo vivendo, contraddistinto dal necessario bisogno di allontanamento fisico. Vengono presentati al pubblico 25 artisti e più di 30 nuove opere tra pittura, grafica, fotografia e ceramica, alcune delle quali inedite, realizzate appositamente per il progetto.



"Siamo giunti alla seconda edizione di DIALOGS, un progetto di scambio e di analisi della ricerca contemporanea - racconta Guano -. In questi mesi ho dedicato molto tempo nella selezione degli artisti e nella realizzazione della mostra-evento. Dopo qualche mese dalla pubblicazione sui social media della open call, hanno aderito con grande entusiasmo più di 200 artisti provenienti da tutto il mondo, principalmente europei, delle quali 25 accettate. La selezione è stata difficile, ma abbiamo raggiunto l’obiettivo: raccogliere opere di qualità e creare un percorso inedito che potesse descrivere la ricerca attuale negli indirizzi artistici pittura-fotografia-scultura".





Di seguito i link utili:



Visita alla mostra virtuale



https://www.behance.net/gallery/113034359/DIALOGS2020-CONTEMPORARY-CONNECTION-PREVIEW



Interviste agli artisti



https://www.behance.net/dialogs



Pagina Instagram del progetto



https://www.instagram.com/dialogs2020opencall



Pagina personale dell'artista/curatore



https://www.instagram.com/alessio_guano



Elenco degli artisti selezionati presenti alla mostra:



Michal Adelt, Ivan Arlaud, Clara Bolle, Atorie Bu - Kinalikaya Buket, Nicholas Burns, Gabriel Buttigieg, Jacopo Cozzani, Freya Amelia Croissant, Cody Freeman, Cynthia Grow, Alessio Guano, Adam Hadler, Sam Heydt, Dan Hollings, Alex Jones , Matt Macken, Ernesto Mistretta, Conor Murgatroyd , Giuseppe Sinesi , Tracey Slater , Raizel Slater-Frankl , Jennifer Smith , Romeo Stubelj, Cathy Tabbakh , Sue Watt.