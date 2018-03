Dermatologia, tutto quel che c'è da sapere è in sala Dante

La Spezia - Il Lions Club Roverano, con il patrocinio del Comune della Spezia, il supporto e del Sistema Sanitario Regione Liguria ASL5 Spezzino, la partecipazione ed il supporto dell’assessorato alle pari opportunità, unitamente a F.I.D.A.P.A BPW

Italy – Sezione della Spezia e Soroptimist Club Apuania, organizzano sabato 10 marzo, presso la sala Dante della Spezia, alle 17, una conferenza dal titolo “la pelle è lo specchio dei nostri sentimenti, del nostro stato di salute... il percorso delle nostre relazioni”. La relatrice, dermatologa Maria Letizia D'Errigo, che vanta una vastissima

esperienza nel campo della dermatologia, della venereologia e dell’idrologia medica, con un importantissimo e pregiato curriculum (http://www.marialetiziaderrigo.it) esplorerà le tematiche legate alla “pelle” e a quanto la vita di tutti i giorni, i problemi, le ansie, i sentimenti, contagino le sue reazioni.



Il service, dedicato alle donne, ma non solo, ha come scopo principale quello di divulgare ed approfondire le tematiche legate alla pelle e come essa possa essere lo specchio del nostro mondo interiore. A volte sentimenti ed emozioni possono avere una certa ripercussione sull’organismo. Alcune malattie della pelle possono manifestarsi o aggravarsi in concomitanza di altre patologie o situazioni di stress correlate. Per le giovani generazioni, il mondo sembra interamente avvolto e contenuto nella propria pelle: disagi ed affermazioni di una mancata identità si esprimono attraverso nuove forme di comunicazione come quelle dei tatuaggi o gli eccessi della chirurgia estetica. Sarà un’affascinante percorso nel cuore della pelle, per scoprirne la struttura, le funzioni, le cause d’invecchiamento, la scelta dei cosmetici, le nuove modalità di cura e prevenzione.