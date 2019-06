Decine di opere donate al Camec: il patrimonio artistico cresce

La Spezia - La giunta comunale spezzina ha deliberato di accettare una serie di donazioni a favore del patrimonio artistico del Centro di arte moderna e contemporanea decise da una serie di artisti e di eredi di artisti legati alla Spezia per nascita o per averla toccata nel loro percorso artistico. Il sindaco e gli assessori esprimeono a nome della città la propria gratitudine agli artisti ed eredi per il gesto di liberalità spontanea e gratuita, che non comporta nessuna impegno per il Comune della Spezia.



Andrea Benetti Grotta dei Cervi I, 2015 ocra, carbone e terriccio del Paleolitico), fondo gesso, scagliola ed ossido su tela, donato in seguito a mostra al Castello di San Giorgio Omaggio alla pittura rupestre;



Carlo Moggia Rivelatori, 2016, olio su tela;



Diego Gadir Virato lame las llagas de su amante, 2008, tecnica mista su cartapesta, donato tramite il gallerista Alberto Rolla;



Wan Jixin mostra: Confucio GUEST: Cina Artisti dalla Artist Association of Xiamen 30 luglio - 2 agosto 2017, scultura in PRFV;



Wang Xinlun mostra: Impressioni ad ovest Hunan, inchiostro, mostra: GUEST: Cina Artisti dalla Artist Association of Xiamen 30 luglio - 2 agosto 2017;



Lin Tao Il fiume Lujiang, inchiostri, mostra: GUEST: Cina Artisti dalla Artist Association of Xiamen 30 luglio - 2 agosto 2017;



Lin Zehong Sedendosi dimenticando 6, acquarello mostra: GUEST: Cina Artisti dalla Artist Association of Xiamen 30 luglio - 2 agosto 2017;



Beppe Mecconi Borges, 2010, tecnica mista su carta;



Sauro Rollandi Tempi stretti, 2012, rete metallica e silicone su tela;



Giovanni Frangi Visto dal mare, 2016 primal e pigmenti su carta, mostra: USODIMARE 29 ottobre 2016 – 19 febbraio 2017;



Luigi Tola s.t ,1980, tecnica mista su cartone, mostra: Da un'avanguardia all'altra. Esperienze verbovisive tra Gruppo 63 e Gruppo 70 22 ottobre 2016 – 19 marzo 2017;



Vincenzo Accame Schede, 1970 pubblicazione, mostra: Da un'avanguardia all'altra. Esperienze verbovisive tra Gruppo 63 e Gruppo 70 22 ottobre 2016 – 19 marzo 2017;



Elisa Corsini Incontro di primavera, 1976, marmo statuario Carrara, mostra: ELISA CORSINI. Scultrice 16 dicembre 2016 - 19 marzo 2017;



Serena PRUNO Il custode sd, acrilico su intonaco e tela;



Fernando ANDOLCETTI Senza titolo, 2008, collage e tecnica mista su carta, mostra: Generazioni. Gli artisti della città a confronto 1 aprile -15 ottobre 2017;



Emma CAPRINI Cabbages, 2010 – 2011, cartapesta, mostra: Generazioni. Gli artisti della città a confronto 1 aprile -15 ottobre 2017;



Francesco Siani Senza pietà, 2015, marmo/acrilico;



Pina SANIE' Ritratto di Maria Questa, 1957, terracotta;



Marcello SIMONETTA Senza titolo, sd 13 tempere su carta e 24 disegni su carta



Walter VALENTINI Aldebaran, 2005-2015, fusione in bronzo, donato in seguito alla mostra: Valter Valentini Il rigore della geometria, le fratture dell'arte. 1973 - 2017 2 aprile - 1 ottobre 2017;



Ruggero Maggi 100…per non dimenticare, 2013, lenticolare;



Egidio Fiorin, mostra: 30 anni di Libri d’Artista celebrano la grande Poesia 21 luglio – 23 settembre 2018, i volumi: AA.VV. - Licata Riccardo I colori della vita, 2004 volume es. /5537, Ed. Colophon Arte NA 500 30/11/2018; AA.VV. - Piano Renzo - Vedova Emilio Al gran sole carico d'amore, con incisioni di E. Vedova e R. Piano 2006 volume es. /70, Ed. Colophon Arte NA 501 30/11/2018; Nespolo Ugo - Sanguineti Edoardo Petite Phrase pensilina in piazza, 2007 volume es. /45, Ed. Colophon Arte NA 502 30/11/2018; Adonis - Shafik Medhat Alfabeto, 2008 volume es. /100 Ed. Colophon Arte NA 503 30/11/2018; Del Pezzo Lucio - Szöcs Géza Da dove arriva, di notte, questo frullio d'ali e il ridere tuo e il tuo pianto? 2014 volume es. /55, Ed. Colophon Arte NA 504 30/11/2018;

Santini del prete, mostra: Santini Del Prete. 25 anni di arrivi e partenze 6 dicembre 2017

Arrivi e partenze, 2017 (n. 8 della serie), stampa digitale su PVC

Mandala degli arrivi e partenze (n. 8 della serie), stampa digitale su PVC

Arcobaleno (n. 8 della serie), stampa digitale in plexiglass;



Antonino Bove Trattamento per l’immortalità, performance del 7 febbraio 2018 in occasione dell’opening della mostra Vitamine;



Dalla mostra Da Vedova a Vedova. L'opera grafica di Emilio Vedova della collezione Albicocco dicembre 2018 / 9 giugno 2019:

Emilio Vedova De America, 1970/71 acquatinta su carta

Emilio Vedova Omaggio a Piranesi, 1975/76 acquatinta su carta

Emilio Vedova Registrazioni, 1977 acquatinta su carta

Emilio Vedova Carnevale, 1972 acquatinta su carta ;



Roberta Signani, donazione al CAMeC :

Ombrelli alla fermata in piazza Garibaldi, acquaforte numerata 5/30, 1982

Donne sotto la pensilina in piazza Garibaldi, acquaforte numerata 3/30, 1986

La marina di Manarola, acquaforte numerata 16/30, 1988

Barche dalla passeggiata Morin, acquaforte numerata 4/25, 1989

Lungomare a La Spezia, acquaforte numerata 5/25, 1990

Paesaggio delle Cinque Terre, acquatinta numerata 14/23, 1992

Barche in passeggiata Morin, acquaforte numerata 6/23, 1994



Inoltre:

Enrico Imberciadori Incontri (per strada?) -, 2017 donazione al Comune della Spezia