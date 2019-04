David Bellatalla torna in Italia per la presentazione del libro "Gli uomini renna"

La Spezia - Venerdì 3 maggio alle 17.45 presso la Camera di Commercio della Spezia si terrà la prima presentazione del nuovo libro di David Bellatalla “Gli uomini renna”. L'antropologo e viaggiatore spezzino dialogherà con Beppe Mecconi del suo nuovo volume e soprattutto dei progetti che continua a portare avanti in Mongolia.

"...Le loro renne stanno morendo, non ne comprendono il motivo e nessuno li aiuta. Senza le renne il popolo della taiga è destinato a scomparire. Non ci sono speranze di futuro, per loro e per i loro bambini. A me viene affidata questa lettera che è anche la loro unica speranza...".



Nel corso della presentazione del libro pubblicato da Topffer edizioni, saranno proiettati anche alcuni filmati sulla popolazione dei Tasaatan.