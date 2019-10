Dario Vergassola torna a prendere lezioni da esperti e volti noti della cultura

La Spezia - Al via giovedì 24 ottobre, nella Mediateca Regionale Ligure di via Firenze 37, alla Spezia, la rassegna ‘Non è mai troppo tardi..’ che vede come protagonista lo spezzino Dario Vergassola, comico, cantautore, umorista e attore spezzino. La serata sarà introdotta dai saluti del sindaco Pierluigi Peracchini. Alle 18.30, Vergassola, nei panni del ‘ripetente-intervistatore’, prenderà lezioni di Storia, da Valerio Massimo Manfredi, storico, archeologo, divulgatore e scrittore. Manfredi è uno scrittore, storico, archeologo, sceneggiatore, conduttore televisivo e accademico italiano. Si è laureato in Lettere classiche all'Università di Bologna ed ha una specializzazione in Topografia del mondo antico all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha insegnato nella stessa università, all'Università Ca' Foscari Venezia, alla Loyola University Chicago, all'École pratique des hautes études della Sorbona di Parigi e alla Bocconi di Milano. Ha pubblicato molti articoli e saggi e ha scritto note opere di narrativa - soprattutto romanzi storici - tradotte in tutto il mondo. È autore di soggetti e sceneggiature per il cinema e la televisione, collabora come antichista e come giornalista scientifico a Il Messaggero e Panorama, come giornalista per Archeo, Focus, Airone ed altre riviste del settore. Il 9 settembre 2016 esce il romanzo ‘Teutoburgo’. Dal novembre del 2016 è conduttore di Argo, serie di documentari prodotti dalla Rai per il canale televisivo Rai Storia. La rassegna prosegue venerdì 25 ottobre con due appuntamenti: alle 18.30 con la lezione di Sport, soprattutto di Calcio, tenuta da Fabio Caressa, giornalista sportivo e conduttore televisivo; a seguire, alle 21.15, Vergassola andrà a lezioni di Scrittura da Maurizio De Giovanni, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo, autore di romanzi gialli. E infine, sabato 26 ottobre, alle 18.30, la lezione di Poesia, tenuta da Guido Catalano, poeta e scrittore.