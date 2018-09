Dario Vergassola a lezione di Giornalismo e Arte

Sabato 29 al via “Non è Mai Troppo Tardi…”, il nuovo forma che vedrà il comico spezzino impegnato nei panni del “ripetente-intervistatore”.

La Spezia - Sabato 29 settembre prende il via la rassegna “Non è mai troppo tardi..”, protagonista Dario Vergassola che - nei panni del “ripetente-intervistatore” – prenderà lezioni di Giornalismo, Arte, Filosofia e Cinema da docenti illustri che guideranno gli spettatori partecipanti in un viaggio alla scoperta dei segreti delle materie in cui sono esperti. L’apertura alle 18 presso l’Auditorium della Biblioteca Civica “P.M. Beghi”, in via del Canaletto 100, con le lezioni di Giornalismo a cura del vice direttore del “Giornale” Francesco Maria Del Vigo, spezzino, e del docente ed inviato speciale di “Panorama” Antonio Rossitto.



Si prosegue alle 21 presso il Museo Civico “Amedeo Lia”, in via del Prione n. 243, con la lezione di Arte tenuta da Vittorio Sgarbi, nella Sala delle Nature Morte. La rassegna proseguirà mercoledì 3 ottobre: alle 17 alla Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso”, in via Firenze n. 37, Vergassola andrà a lezione di Filosofia dal professor Massimo Donà, mentre alle 21 (sempre alla Mediateca) è in programma la lezione di Cinema tenuta dal critico Gianni Canova.



VITTORIO SGARBI

Critico d'arte, curatore di grandi mostre internazionali, scrittore prolifico di libri best seller, nonché conduttore di trasmissioni di successo. Laureato in Filosofia con specializzazione in Storia dell’Arte presso l’Università di Bologna, è stato docente di Storia delle Tecniche Artistiche presso l’Università di Udine (1984-1988) e di Storia della Fotografia presso l’Università di Bologna (1974-1978).

Dal 1992 al 1999 ha ideato e condotto “Sgarbi Quotidiani”, rubrica televisiva di successo che gli è valsa nel 2000 la vittoria del Premio Internazionale Flaiano per la Televisione.

Collabora con Il Giornale, L’Espresso, Panorama, IO Donna de Il Corriere della Sera, e cura le rubriche “Sgarbi vs Capre” per il Quotidiano.net, e gli Sgarbi Settimanali per “Oggi”.

Nel 2010 è stato nominato Soprintendente del Polo Museale di Venezia. Nel 2011 ha curato il Padiglione Italia della 54° Esposizione Internazionale d'Arte alla Biennale di Venezia, dal titolo “L'Arte non è cosa nostra”, allargando la mostra la mostra in 27 capoluoghi italiani in onore del 150esimo dell'Unità d'Italia.

Nel 2017 fonda il movimento politico Rinascimento con lo scopo di affrontare la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico dell'Italia.



FRANCESCO MARIA DEL VIGO

Nato alla Spezia nel 1981, vive a Milano dal 2006 dopo essersi laureato in Scienze della Comunicazione a Parma. Nel 2008 è entrato al “Giornale”, responsabile per tre anni del sito web del quotidiano. A soli 35 anni è diventato Vice direttore del “Giornale”. Docente di social media journalism alla scuola di giornalismo dell’Università IULM di Milano, autore di un libro sul grillismo e uno sulla Lega. Cura il blog Pensieri Spettinati sul Giornale.it



ANTONIO ROSSITTO

Laureato in scienze politiche, si è specializzato presso l’Istituto per la formazione al giornalismo dell’Università “Carlo Bo” di Urbino. Inviato speciale di “Panorama”, autore di inchieste e approfondimenti ripresi da giornali e tv, anche internazionali. Ospite di programmi televisivi su Rai, Mediaset, Sky e la La7. Dall’ottobre 2013 al luglio 2016 è stato docente di Giornalismo all’Università di Cagliari. Ha maturato una significativa esperienza come moderatore di tavole rotonde e incontri su temi economici, shipping e sistema portuale.