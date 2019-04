Danze dei Fiori di Bach al Museo Etnografico

La Spezia - Continua il corso di danze tradizionali organizzato al Museo Etnografico della Spezia e condotto da Francesca Cavero. Martedì 16 aprile 2019, dalle 17:00 alle 19:00, si svolgerà il quarto appuntamento, dedicato questa volta alle danze della tradizione baltica e a una loro particolare rivisitazione novecentesca.



Edward Bach, medico e scrittore inglese, durante i suoi studi individuò 38 essenze principali curative estratte da altrettanti fiori e, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, la coreografa di origini lettoni Anastasia Geng ideò una serie di danze loro ispirate unendo i suoni e i ritmi della tradizione popolare baltica.







Le danze della Geng sono state riconosciute terapeutiche dal The Bach Centre.







Martedì 16 i partecipanti al corso esploreranno, insieme alla danzaterapeuta e membro del Consiglio Internazionale della Danza CID-UNESCO Francesca Cavero, alcune di queste danze che lavorano sul piano emotivo della persona apportando benessere psicofisico e sono eseguibili da chiunque, anche senza una precedente esperienza in danza.











La partecipazione è su iscrizione e a pagamento (18 euro per ogni singolo incontro). Numero limitato di partecipanti.







Per informazioni:

Museo Civico Etnografico ‘Giovanni Podenzana’



via del Prione, 156 - La Spezia



tel. 0187.727781