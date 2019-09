Danza e percussioni africane, lezione evento al Dialma Ruggiero

La Spezia - scrivo in quanto organizzatrice di un evento artistico davvero particolare, unico e di altissima qualità al Dialma Ruggero (via Monteverdi, 117); se fosse possibile divulgarlo con un articolo per informare la comunità spezzina, essendo i vostri articoli sempre molto popolari su facebook, ve ne sarei grata.



Martedì 10 settembre dalle 19.30 alle 21.00 al Dialma Ruggiero (Via Monteverdi 117, La Spezia) si terrà un incontro con due grandissimi artisti di danza e percussioni tradizionali africane.

Alle percussioni ci sarà il grande maestro ivoriano Jean Louis Degre mentre il corso danza sarà tenuto dal bravissimo maestro senegalese Jean Ndiaye, ballerino e insegnante di danza folkloristica africana, certificato nel centro nazionale di qualificazione professionale dell'accademia di danza. Coreografo della compagnia "Tamburi di Gorre Sunu Africa" con cui ha girato per tutto il mondo partecipando a festival ed eventi di ogni portata, collaborando con gli artisti più popolari e conosciuti della scena africana.

Chi ha partecipato al Festival internazionale MAMA AFRICA MEETING in Lunigiana ha avuto la fortuna di aver già ballato nei suoi stage.



"Sarà una lezione-prova, sperando possa in seguito partire il corso di Danza Afro con musica al vivo da Ottobre, tutti i martedì dalle 19.30 alle 21.00", spiegano i promotori.



Per info: 347 90 40 499

O pagina Facebook DANZA E PERCUSSIONI AFRICANE - LIGURIA