Danza, avventura a Barcellona per il talento spezzino Leonardo Farina

L'allievo 18enne di Loredana Rovagna preso a contratto nella Jove Compayia.

La Spezia - Il 24 e 25 marzo scorsi Leonardo Farina, allievo diciottenne del Centro Studi Danza, diplomando al Liceo Artistico Cardarelli indirizzo grafica, ha superato brillantemente una difficile audizione internazionale a Barcellona per entrare con contratto nella Jove Companyia de Dansa IT Dansa dell’Istituto del Teatro, diretta da Catherine Allard già danzatrice del Nederlands Dans Theater di Jirí Kylián e musa ispiratrice di Nacho Duato, coreografo suo conterraneo. Leonardo dotato di ingegno e volontà è stato preparato dall'insegnante Loredana Rovagna che lo ha reimpostato e in due anni di intenso studio personalizzato comprendente il lavoro fondamentale su scena, lo ha formato artisticamente per essere subito pronto ad entrare in una compagnia professionale, trampolino per il suo futuro di danzatore. Nei due giorni di audizione ha superato impegnative classi di tecniche Accademica e Moderna, Repertorio della Compagnia, Improvvisazione, Teatro e colloquio finale in inglese. Dei duecento partecipanti, 170 ragazze e 30 ragazzi provenienti da prestigiose scuole internazionali, sono stati scelti 3 ragazzi e 4 ragazze e una coppia di stagiaires senza contratto. Per il giovane danzatore spezzino inizierà così da fine agosto un nuovo capitolo professionale a Barcellona.

L’IT Dansa nel 2000 fu ospite del Progetto del Centro Studi Danza “Rotte convergenti – Finestre sull’Europa – giovani compagnie di scuole di perfezionamento: la Spagna” che presentò al Teatro Civico lo spettacolo comprendente coreografie di Carlos Iturrioz, Ohad Naharin, Jacopo Godani presente insieme a Catherine Allard all’Incontro pubblico nel foyer del Teatro Civico condotto dal critico Elisa Vaccarino.



Il 5 maggio scorso, inoltre, tre ballerini delle Junior Golfo dei Poeti Danza, selezionati attraverso video, hanno partecipato ad Udine alla piattaforma di danza contemporanea per autori “What we are”. Sono state ammesse due coreografie: il duo “Battiti” di Loredana Rovagna tratto dallo spettacolo Emersioni presentato nel gennaio scorso al Teatro Civico e interpretato da Elisa Perrone 20 anni al 2° anno di Design Navale al Polo Marconi e Leonardo Farina e il solo “Distrazioni” prima composizione di Farina creata per Margherita Ceccarelli, 16 anni studentessa al 3° anno indirizzo grafica al Liceo Artistico Cardarelli, anche lei allieva del Centro Studi Danza. Ad Udine hanno ritrovato la loro compagna Camilla Orlandi attualmente alla conclusione del primo anno di studio al MUK di Vienna, anche lei selezionata con un duo. Elisa Perrone e Leonardo Farina hanno ricevuto un premio speciale della giuria composta da: Ester Balfe già Forsythe Company e professore MUK Vienna, Massimo Gerardi già docente Palucca Schule fur Tanz e coreografo della compagnia subsTANZ Dresda, Elisabetta Ceron critico Danza&Danza e docente IDA, Roberto Cocconi direttore compagnia Arearea di Udine, Claudio De Maggio direttore Accademia Civica d’Arte Drammatica Nico Pepe Udine, Alberto Bevilacqua direttore CSS Teatro stabile di innovazione del F.V.G.

Il premio consiste in una Borsa di Studio per SAFest Summer Academy Festival, dal 7 all’11 luglio presso l’Accademia Civica d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine e organizzato in collaborazione con Arearea, l’unica compagnia di danza contemporanea dei Friuli Venezia Giulia.

I due danzatori parteciperanno ad un denso calendario comprendente laboratori, open-masterclasses, performance dove presenteranno “Battiti”. Nell’edizione scorsa è stata ospite d’eccezione del Festival Carolyn Carlson che ha donato la sua grande energia e qualità artistica ad oltre sessanta giovani talenti della danza e del teatro provenienti da scuole europee ed extraeuropee.