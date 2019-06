Daniela Tresconi torna in provincia per presentare il suo ultimo romanzo

La scrittrice arcolana con "Il Sigillo delle Cento Chiavi" sarà prossimamente a Lerici e Sarzana.

«Noir in the Castle»

«Noir in the Castle»

La Spezia - Reduce dalla full immersion delle fiere dei libri di maggio, prima quella di Torino, poi Sestri Levante e infine Porto Maurizio a Imperia, l’arcolana Daniela Tresconi inizia il tour delle presentazioni locali del suo ultimo romanzo «Il Sigillo delle Cento Chiavi». Il primo appuntamento sarà venerdi 7 giugno alle 18 nel castello di Lerici, nel primo di tre incontri con l’autore intitolati «Noir in the Castle», il giorno successivo, sabato 8 giugno sarà presente alla Mondadori di Sarzana per un firmacopie a partire dalle 18. Il nuovo romanzo è arrivato dopo due anni dall’uscita del primo la «Linea del destino», si tratta nuovamente di un mistery storico, sempre edito da Panesi Edizioni di Genova, ricco di

avventura, storia, tradizioni locali e personaggi forti, ingredienti che già ci avevano stregati nel suo romanzo d’esordio.



Al centro delle vicende il piccolo borgo spezzino di Pitelli, punto di partenza della storia che vede coinvolta una misteriosa confraternita, due preziose teche e un messaggio cifrato nascosto nella tela cinquecentesca dell’ex oratorio, vicende che arriveranno fino a Francoforte in Germania. Il libro è impreziosito dai disegni dell’artista milanese Elena Galati Giordano e dalla cover realizzata da Tatiana Sabina Meloni. In attesa delle fiere autunnali, l’autrice sarà impegnata tutta l’estate in presentazioni anche fuori provincia.