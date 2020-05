Dani Faiv torna con "Scusate se esistiamo"

La Spezia - Si apre con una citazione del nonno e si chiude con un coro gospel “Scusate se esistiamo”, terzo album del rapper spezzino Dani Faiv, uscito venerdì su tutte le piattaforme e già pronto a scalare le classifiche italiane. I numeri del 26enne Daniele Ceccaroni infatti sono già da capogiro, uno su tutti quello relativo agli ascolti su Spotify del brano “Yoshi” che ha superato i 61milioni e mezzo, ma questo lavoro segna un ulteriore scatto in avanti nella sua carriera.

Un percorso fatto anche di sacrifici quello di Dani Faiv, oggi fra gli esponenti di punta della Machete di Salmo, che con questa nuova uscita segna un punto significativo anche sotto il profilo stilistico aprendo anche sonorità non strettamente legate ai canoni più comuni del rap attuale.



Un progetto che può contare inoltre su featuring di altissimo livello con nomi come Gemitaiz, Fabri Fibra, Jake la Furia e lo stesso Salmo. Decisamente inaspettata è invece la voce di Luana – compagna di vita di Dani Faiv – che canta su “Easy” in un album che già dal titolo per l'artista rappresenta “una risposta d'amore all'odio” di chi giudica gli artisti “per il loro aspetto e non per il loro operato”. Concetto sintetizzato anche sulla copertina in cui brucia uno spartito. “Con la testa o col corpo – canta Dani Faiv in Outro – che questo Mondo ha un odio che non ha mai avuto prima” mentre uno skit del comico Filippo Giardina riflette su vita reale e immagine social fra tracce piene di consapevolezza.