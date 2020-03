Dalle lezioni online del Costa nasce la "Litania Spezzina"

La Spezia - Il Liceo Costa non si ferma, attraverso le lezioni online gli studenti della IIB coordinati dalla giovanissima professoressa Elena Cosentino hanno prodotto una “Litania Spezzina” che penetra nel cuore e rigenera con un arcobaleno di immagini. Emozioni ed amore per la nostra città, la sua gente è il suo territorio





LITANIA SPEZZINA



La Spezia quadro irreale.

I tuoi giardini. L’arsenale.

La Spezia, tramonti infuocati.

Le piazze storiche. I porticati.

La Spezia perla del mare.

Il golfo. Il navigare.

La Spezia di Via Prione.

Le piazze. Le persone.



La Spezia di Via del Forno.

Ci abito. Ci soggiorno.

La Spezia del molo.

Ci cammino tutto solo.



La Spezia di Piazza del Mercato.

Ci passeggio, accontentato.

La Spezia città di mare.

Soleggiata, mi fa volare.



La Spezia sui balconi.

Le danze. Le canzoni.

La Spezia dei giovanotti.

Le macchine. I bambolotti.



La Spezia con Riomaggiore.

Una camminata in Via dell’Amore.

La Spezia del mio cuore.

Trasmetti sempre il tuo amore.



La Spezia città di mare.

Un golfo tutto da amare.

La Spezia, in Via 27 marzo passeggiare.

Castello. Panorama da ammirare.



La Spezia sento la tua mancanza.

In casa, tra il divano e la mia stanza.

La Spezia di grande speranza.

Torneremo, basterà la costanza.



La Spezia calda e ventosa.

Vele bianche. Tetti rosa.

La Spezia città storica.

Solare, malinconica.



La Spezia città sul mare.

I borghi vogliono cantare.

La Spezia città di festa.

Con il palio fa girar la testa.



La Spezia, un piatto tipico da provare.

La mescciüa soprattutto da assaggiare.

La Spezia, dalla Pia devi andare,

se la mezeta vuoi mangiare.



La Spezia, mia città.

Silenzio intorno, qua e là.

La Spezia chiusa, silenziosa, oscura.

Ferma, che incute paura.



La Spezia città d’amare.

Teatro Civico. Lungomare.

La Spezia di strade eterne.

Museo Navale. Cinque Terre.



La Spezia, città di borgate.

Da tutti sono amate.

La Spezia, splendida perla.

Della Liguria, la più bella.



La Spezia, aria di mare.

L’arsenale militare.

La Spezia, Golfo dei Poeti.

I pescatori gettan le reti.



La Spezia della fiera.

Festa dalla mattina alla sera.

La Spezia di poggioli.

Pesto e pinoli.



La Spezia, città in festa.

Via Chiodo. Una tempesta.

La Spezia, vicoli segreti.

Parodi. Golfo dei Poeti.



La Spezia, città del mare.

Via Chiodo, la principale.

La Spezia del Mirabello.

Il suo faro rosso e bello.



La Spezia, antico porto.

Di commerci, di diporto.

La Spezia, città bella.

Nell'Olmo la sua stella.



La Spezia, i brigidini.

Da mangiare ai giardini.

La Spezia, in casa deve stare.

Non sapere in cosa sperare.



La Spezia di Corso Cavour.

Biblioteca. Meta del tour.

La Spezia spumeggiante,

nel silenzio assordante.



La Spezia di mattina.

Sole levato sulla collina.

La Spezia di vuoto piena.

Resta soltanto la sirena.



La Spezia, città sul mare.

Palazzi. Fortunale.

La Spezia, città nascosta.

Liceo Classico. Costa.



La Spezia, la sua ciminiera.

Rossa, bianca, nera.

La Spezia del Lungomare.

Una storia da ricordare.



La Spezia, Via del Prione,

Bella, un parolone.

La Spezia, Piazza del Bastione.

È servita la colazione.



La Spezia, città di pace.

Amicizia. Aquila rapace.

La Spezia allo stadio.

Tifoso, è solo un presagio.



La Spezia, belle vedute.

Strade piene. Colline mute.

La Spezia della cattedrale.

Affacciata sul mare.





Classe IIB, anno scolastico 2019/2020, Liceo Classico Lorenzo Costa



La classe: Benedetta Adorni, Sara Angeli, Filippo Barcellone, Filippo Canedoli, Alice Curetti, Riccardo Drovandi, Andrea Sofia Fiondella, Alice Lecchi, Noemi Mangano, Margherita Giulia Manuguerra, Ester Masini, Diletta Nappi, Ludovica Noce, Tommaso Piras, Eleonora Ricciardi, Arianna Scaramella, Aurora Seghieri, Immacolata Sellitti, Gabriele Seremedi Migliorini, Stella Stratta Bruni, Marta Torrini, Agnese Trombello, Giovanni Valenti, Elisa Venditti