Dalla fluid painting al materico, Ilaria Azzarini in mostra

La Spezia - La pittrice Ilaria Azzarini propone, all’interno dello spazio Hans Burger Fotografia di Via Vittorio Veneto 17, il suo primo catalogo d’arte. Da un paio d'anni l'artista, che spazia dalla fluid painting al materico, si cimenta con acrilici, spatole e alle volte matita, per creare opere sempre diverse, piacevoli allo sguardo, sicuramente personali, dai contenuti più profondi legati ai titoli degli stessi dipinti.

Fino al 19 ottobre sarà possibile incontrarla dalle 17.30 alle 19 dal lunedì al sabato nell’esposizione/studio fotografico che dal 2015 propone artisti, fotografi e alle volte pittori del territorio spezzino e non. Chi avrà modo di visitare la mostra, passando tra Piazza Europa e Piazza Verdi conoscerà una persona ricca di risorse che ha fatto non solo della pittura, ma anche della musica e della poesia, una rigenerante valvola di sfogo, come diceva nel 1984 Ernesto Calindri, per resistere “Contro il logorio della vita moderna”. Il catalogo presente in meno di cento copie è in vendita anche presso l’attività commerciale di San Terenzo di Lerici, Bussola In di Via Matteoti n.10 di Barbara Galantini.