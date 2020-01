Dalla Spezia agli Usa. Per i Sexycools dopo Ne-yo arriva Snoop Dogg

La Spezia - Uno è spezzino, l’altro è genovese ma assiduo frequentatore della provincia. Entrambi hanno fatto della musica un mestiere e dopo un singolo, seguitissimo, con il rapper da oltre 6milioni di follower Ne-Yo ci riprovano con un mostro sacro dell’hip-hop: Snoop Dogg. Gli autori del colpaccio sono Simon Beta e Mike Lucas in arte “Sexycools” (CDS aveva raccontato la loro storia qui) che arrivano sul mercato italiano con “Lolita”.

Il brano è già presente sul mercato tedesco e tra pochissimi giorni, precisamente il 3 febbraio, entrerà in quello italiano. Come sempre, il trucco, è la contaminazione dei generi e l’apertura mentale che la musica è in grado di creare. A raccontare la genesi di questa collaborazione sono proprio i Sexycool.

“Siamo riusciti a parlare, su Skype, con Snoop Dogg – spiega Simon – alla fine del lavoro ed è stato davvero emozionante. In fase di produzione non abbiamo mai avuto modo di relazionarci direttamente con Snoop ma con un tramite e sempre per email. Verso la fine della produzione gli abbiamo parlato direttamente. Possiamo dire che è stata una vera soddisfazione vederlo in video parlare con noi. Una delle più grandi soddisfazioni sarà poter appendere il contratto con la sua firma. E’ stato un gran lavoro e a quanto pare ci sono già le basi per un secondo singolo”.

Se questa è “la fine” altrettanto interessante è la genesi di Lolita. Anche se è l’uscita sul mercato è postuma al singolo “U R The One” la base del brano condiviso con Snoop dogg nasce molto prima.

“E’ una di quelle basi – proseguono i Sexycools – che abbiamo fatto girare negli Stati Uniti. In principio aveva una sonorità più latina ed eravamo in cerca di una casa che sposasse questo progetto. Tramite il cantante di un pezzo precedente, che lavorava nello studio di Katy Perry e Kesha, siamo riusciti a far sentire la canzone ad una persona che collabora con Snoop Dogg e che casualmente era in quello studio in quel momento. La traccia gli è piaciuta e chi l’ha ascoltata ha aggiunto ‘Ci starebbe bene un intermezzo di Snoop’. Detto fatto. Da lì in poi i pezzi del puzzle hanno cominciato a prendere forma: abbiamo trova l’etichetta e a 8 mani abbiamo apportato diverse modifiche alla base e l’abbiamo resa quel che è adesso. Infatti la traccia originale era una produzione di Mike Lucas & Simon Beta, l’altro pseudonimo che usiamo, è diventata appunto un “ Edit” per renderla piu nelle corde dei Sexycools”.



Come detto, il singolo è già presente sul mercato tedesco e ha già colto il favore del pubblico. Insomma, l’attesa è tanta. “Siamo già nei paesi scandinavi - proseguono e qui in Italia l’uscita è prevista per la prima settimana di febbraio. L’uacita è in concomitanza con il prossimo singolo “Coming Home” una cover di un pezzo famosissimo di Skylar Gray e P. Diddy che sarà pubblicato a distanza di pochi giorni. Insomma incrociamo le dita questo nuovo lavoro ci ha dato davvero molta soddisfazione”.



Un altro tassello importante nella carriera dei Sexycools ma non è finita qui: “Ovviamente la sua priorità (Snoop Dogg, ndr) non è fare musica dance coi Sexycools ma gli è piaciuta la nostra collaborazione che ci siamo promessi di fare un altro brano insieme. Abbiamo già alcune linee vocali per studiare una base. Ora è prematuro pensiamo a goderci i risultati di questo singolo e pensare che collaborare con artisti come Snoop Dogg e NeYo non è cosa di tutti i giorni ne da tutti”.