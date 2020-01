Dalla Sicilia al Trentino per raccontare l'artigianato e Scaramaz

La Spezia - Cosa hanno in comune il progetto emiliano "Scaramaz", la Spezia, Vicenza e Parigi? La risposta è semplice: Elena Giorgi, senese d'origine e santerenzina d'adozione, e Matteo Bertocchi spezzino doc, nipote di Sergio Fregoso, videomaker che ha lavorato per festival locali della portata di "Suoni dal Golfo", per il cinema e documentari. Tutto comincia qualche tempo fa quando Elena e Matteo Vengono contattati per promuovere il progetto legato a "Scaramaz" un amplificatore passivo, ecologico, realizzato dall'artigiano Fabrizio Crescentini.

"Un'agenzia bolognese - racconta Elena a Città della Spezia - ci ha incaricati di prendere contatto con Crescetini e la sua creazione. Lui è un ceramista che realizza molti oggetti di design che ha brevettato "Scaramaz", ha la forma di corno e riproduce a 15 decibel costanti la musica senza distorcerla e ha un doppio utilizzo: sia di viva voce che da amplificatore musicale. Lui realizza oggetti 100 per cento green e il nostro incarico era quello di realizzare una pubblicità per il periodo di Natale che ha contribuito a consacrarlo agli oggetti di design italiani per Maison object di Parigi partita il 17 gennaio".

"Questo video che ci è stato richiesto per l'esposizione - prosegue Elena - doveva descrivere le attività artigianali ormai in via d'estinzione in giro per l'Italia. La necessità era spaziare in tutti gli ambiti: dalla scienza, alla natura, all'enogastromia e all'arte. Situazioni compatibili con il prodotto, alla portata di tutti e ne catalizza l'attenzione. Con il nostro progetto video abbiamo messo in evidenza tante realtà artigianali, artistiche e guizzi di genio a spasso per l'Italia".

"Le riprese sono state realizzate dalla Sicilia al Trentino - aggiunge - e non potevano mancare anche le eccellenze spezzine: il pittore di fama internazionale Mirco Baricchi che da anni lavora a Vicenza immerso nella natura e nelle campagne vicentine e Nicola Brondi pasticcere della pasticceria Fiorini di Eros Meucci. Abbiamo messo all'opera sia il pittore, appena rientrato da un'esposizione a Tokyo, e il pasticcere. Entrambi hanno trovato la concentrazione con il cornetto acustico accanto".

Inevitabile il paragone della forma di "Scaramaz" e la storia della musica. Il suo design infatti ricorda l'apparecchio di Ludwig Van Beethoven. "Questo progetto ci ha permesso - conclude Elena - di entrare in contatto con delle realtà che sembravano dimenticate rappresentate anche da ragazzi giovani che ancorano credono nell'artigianato e nella terra in cui vivono".